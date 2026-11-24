Η μιδαζολάμη χαρακτηρίζεται κρίσιμη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αξιολόγησης, λόγω της χρονικής σειράς με την οποία φέρεται να χορηγήθηκε σε σχέση με την προποφόλη

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη παρουσιάστηκαν στην εκπομπή του Mega «Live News», από τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΤΟ ΒΗΜΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η τοξικολογική έκθεση του εργαστηρίου του καθηγητή Ράικου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η οποία εκτείνεται σε περίπου 40 σελίδες και εξετάζει τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του.

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Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Live News», στις τοξικολογικές εξετάσεις εντοπίστηκαν οι εξής ουσίες:

Προποφόλη: 0,53 mg/ml

Μιδαζολάμη: 0,008 mg/ml

Ολανζαπίνη: 0,04 mg/ml

Αριπιπραζόλη: 0,06 μg/ml

Λιδοκαΐνη: 0,2 mg/ml

Φλουμαζενίλη: 0,02 mg/ml

Φουροσεμίδη (διουρητικό): 0,14 mg/ml

Ο συνδυασμός μιδαζολάμης και προποφόλης

Όπως ανέφερε στην εκπομπή ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, η έκθεση εστιάζει κυρίως στη σειρά χορήγησης των φαρμακευτικών ουσιών και στη μεταξύ τους συνέργεια, καθώς η συγκέντρωση της προποφόλης στον οργανισμό μειώνεται γρήγορα λόγω της κατανομής της στους ιστούς και του μεταβολισμού της.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, επικαλούμενος την τοξικολογική έκθεση του εργαστηρίου του καθηγητή Ράικου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η μικρή ποσότητα προποφόλης που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη δεν σημαίνει απαραίτητα ότι του είχε χορηγηθεί μικρή δόση, καθώς η συγκεκριμένη ουσία απορροφάται και μεταβολίζεται γρήγορα από τον οργανισμό.

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Κατά την παρουσίαση του δημοσιογράφου, αρχικά χορηγήθηκε μιδαζολάμη και στη συνέχεια προποφόλη, με τον συνδυασμό των δύο ουσιών να θεωρείται κρίσιμος για την εξέλιξη του περιστατικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από τη χορήγηση της προποφόλης μέχρι τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όπως μεταφέρθηκε στην εκπομπή, ο τραγουδιστής φέρεται να παρέμεινε στη ζωή για περίπου 15 λεπτά.

Σύμφωνα με την περιγραφή που παρουσιάστηκε, αρχικά προκλήθηκε απόφραξη στα τοιχώματα του φάρυγγα, ακολούθησε άπνοια και στη συνέχεια επήλθε ο θάνατος.

Τι αναφέρεται για τη χορήγηση των ουσιών

Επίσης, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος μετέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του κ. Ράικου, η μιδαζολάμη δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα και ακολούθησε η χορήγηση προποφόλης.

Στην ανάλυση εξετάζεται επίσης η συνέργεια των δύο ουσιών, με αναφορές σε επιστημονικές μελέτες για τη χορήγηση προποφόλης σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, καθώς και σε περιστατικά θανατηφόρων επιπλοκών.

Σημειώνεται ότι, η μιδαζολάμη χαρακτηρίζεται κρίσιμη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αξιολόγησης, λόγω της χρονικής σειράς με την οποία φέρεται να χορηγήθηκε σε σχέση με την προποφόλη.

Τέλος, τα ευρήματα και οι επισημάνσεις της τοξικολογικής έκθεσης αποτελούν αντικείμενο συνεκτίμησης για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.