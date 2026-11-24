Σε μετωπική σύγκρουση με ταχύτητα 55 μιλίων/ώρα (περίπου 88 χλμ./ώρα), η αντικατάσταση μιας συμβατικής εμπρόσθιας δοκού με αντίστοιχη από σύνθετο μεταλλικό αφρό (CMF), ίδιου μήκους και βάρους, περιόρισε σημαντικά τις ζημιές στο όχημα και τον εκτιμώμενο κίνδυνο τραυματισμού της κεφαλής των επιβατών. Απορροφώντας σταδιακά την ενέργεια της πρόσκρουσης ανάμεσα στον προφυλακτήρα και το πλαίσιο του αυτοκινήτου, η δοκός CMF περιόρισε τη μεταφορά των δυνάμεων της σύγκρουσης προς τον χώρο των επιβατών. Φωτογραφία: Jie Sun, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (NC State University).

Ένα πρωτοποριακό υλικό, που αρχικά εξετάστηκε για στρατιωτική θωράκιση, ενδέχεται να αλλάξει τον σχεδιασμό των αυτοκινήτων. Προσομοιώσεις του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας δείχνουν εντυπωσιακή απορρόφηση της ενέργειας σε μετωπικές συγκρούσεις, χωρίς αύξηση του βάρους



Ένα υλικό που σχεδιάστηκε με προοπτική την ενίσχυση της θωράκισης στρατιωτικών οχημάτων ενδέχεται να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ασφάλεια των αυτοκινήτων του μέλλοντος.

Πρόκειται για τον λεγόμενο σύνθετο μεταλλικό αφρό (Composite Metal Foam – CMF), ο οποίος, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας, μπορεί να περιορίσει δραστικά τις συνέπειες μιας μετωπικής σύγκρουσης.

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Το υλικό αποτελείται από μικροσκοπικές κοίλες μεταλλικές σφαίρες, ενσωματωμένες σε μια μεταλλική μήτρα.

Η ιδιαίτερη αυτή δομή συνδυάζει χαμηλό βάρος και υψηλή μηχανική αντοχή, επιτρέποντάς του να απορροφά σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας κατά την πρόσκρουση.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη δυνατότητα αντικατάστασης των συμβατικών εμπρόσθιων δοκών ενός αυτοκινήτου με αντίστοιχες κατασκευασμένες από σύνθετο μεταλλικό αφρό.

Οι σύνθετοι μεταλλικοί αφροί (CMF) αποτελούνται από κοίλες μεταλλικές σφαίρες, κατασκευασμένες από υλικά όπως ανοξείδωτος χάλυβας, νικέλιο ή άλλα μέταλλα και κράματα, οι οποίες ενσωματώνονται σε μια μεταλλική μήτρα. Το υλικό που προκύπτει συνδυάζει εξαιρετικά χαμηλό βάρος με εντυπωσιακή ικανότητα απορρόφησης δυνάμεων συμπίεσης.

Φωτογραφία: Matt Shipman, Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας (NC State University).

Οι δοκοί αυτές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της παθητικής ασφάλειας, καθώς παραμορφώνονται ελεγχόμενα σε μια σύγκρουση, απορροφώντας μέρος της ενέργειας πριν αυτή μεταφερθεί στην καμπίνα των επιβατών.

Τα αποτελέσματα των υπολογιστικών προσομοιώσεων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά.

Σε μετωπική σύγκρουση με ταχύτητα 88 χλμ./ώρα (55 μίλια/ώρα), οι δοκοί CMF περιόρισαν τη μέγιστη επιβράδυνση κατά περίπου 38% σε σύγκριση με έναν συμβατικό σχεδιασμό διπλής οκταγωνικής διατομής.

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Παράλληλα, ο συνολικός δείκτης σοβαρότητας της σύγκρουσης και ο δείκτης πιθανότητας σοβαρού τραυματισμού της κεφαλής (HIC) μειώθηκαν κατά περίπου 45%.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η διαφορά απέναντι σε συμβατικές χαλύβδινες ορθογωνικές δοκούς, όπου οι αντίστοιχες μειώσεις έφθασαν το 84% και το 94%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι βελτιώσεις αυτές επιτεύχθηκαν σε κατασκευές ίδιου μήκους και βάρους με τις συμβατικές.

Επομένως, η τεχνολογία θα μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στο συνολικό βάρος του οχήματος.

Επιπλέον, ο μεταλλικός αφρός παρουσιάζει ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η αντοχή του στη θερμότητα και στη φωτιά δημιουργεί προοπτικές αξιοποίησής του στην προστασία των συστοιχιών μπαταριών από μηχανικές καταπονήσεις και θερμικά συμβάντα.

Ωστόσο, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα προέρχονται από υπολογιστικές προσομοιώσεις.

Απαιτούνται πραγματικές δοκιμές πρόσκρουσης και συνεργασία με αυτοκινητοβιομηχανίες προτού η τεχνολογία περάσει στη μαζική παραγωγή.

Εάν επιβεβαιωθούν στην πράξη, τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ανοίξουν έναν νέο δρόμο στην αυτοκινητοβιομηχανία: αυτοκίνητα που δεν χρειάζεται να είναι βαρύτερα για να γίνουν ουσιαστικά ασφαλέστερα.