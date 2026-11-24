Την αντίστροφη μέτρηση για το άναμμα του ελάτου ύψους 21 μέτρων θα δώσει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας λίγο μετά τις 19:30

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς κινείται πλέον η Αθήνα με την πλατεία Συντάγματος να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης γιορτής για την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου αλλά και τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού ελάτου, ύψους 21 μέτρων.

Την αυλαία των εκδηλώσεων ανοίγει η Big Band του Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες, ενώ ακολουθεί η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)

Λιανός και Σπανού στην παρουσίαση

Παρουσιαστής της βραδιάς είναι ο Γιώργος Λιανός, ενώ στις 19:00 τη σκυτάλη θα πάρει η Μαρίνα Σπανού, η οποία μαζί με τους μουσικούς της θα δώσει τον δικό της ρυθμό στη γιορτή.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Την αντίστροφη μέτρηση για το άναμμα του δέντρου δίνει ο Δούκας

Η κορύφωση της βραδιάς αναμένεται λίγο μετά τις 19:30, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα δώσει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση και τα χιλιάδες λαμπιόνια του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα φωτίσουν την καρδιά της πρωτεύουσας.

Δείτε live τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή στην πλατεία Συντάγματος: