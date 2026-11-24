Η 66χρονη θετή μητέρα δηλώνει πως δεν νιώθει ενοχές για την κατάσταση της 14χρονης, ενώ καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε γίνει όταν το κορίτσι ήταν τεσσάρων ετών

Αίσθηση προκαλούν οι αναφορές σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο φέρεται να μεγάλωσε η 14χρονη έγκυος από τον Πύργο, η οποία παραμένει υπό φιλοξενία σε νοσοκομειακό θάλαμο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η θετή μητέρα της 14χρονης, καθηγήτρια Γαλλικών στο επάγγελμα με σημαντική περιουσία, καταγγέλλεται από ανθρώπους του περιβάλλοντος πως άφηνε το υιοθετημένο παιδί της χωρίς τα στοιχειώδη, την ώρα που η ίδια απολάμβανε μια άνετη ζωή.

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Καταγγελίες για παραμέληση της 14χρονης

Σύμφωνα με τις καταγγελίες και τις μαρτυρίες γειτόνων, η 66χρονη παραμελούσε την θετή της κόρη ήδη από τον πρώτο καιρό που έγινε η υιοθεσία. Γειτόνισσα της γυναίκας κατήγγειλε ότι η καθηγήτρια άφηνε νηστικό το παιδί, από όταν αυτό ήταν ακόμη μόλις 4 ετών.

«Η μάνα να παίρνει τα καλύτερα ρούχα, να στολίζεται και το παιδάκι το έντυνε ο κόσμος. Και αυτή είχε του κόσμου τα λεφτά», λέει οικογενειακή φίλη στο Live News. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τα αθλητικά παπούτσια που είχε δώσει στο παιδί να φορά ήταν φθαρμένα. Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Live News, είχαν ανοίξει μέχρι και οι πάτοι.

Η οικιακή βοηθός αγόρασε παπούτσια στην 14χρονη

Η οικιακή βοηθός που έζησε από κοντά όσα συνέβαιναν μέσα στο σπίτι είχε αγοράζει από το υστέρημα της δύο νέα ζευγάρια παπούτσια για το παιδί.

«Τίποτα, τίποτα. Με το ζόρι να φέρει φαΐ. Τσακωνόταν με τη γυναίκα να φέρει φαΐ να φάνε. Δεν έφερνε φαΐ. Να μη χαλάει λεφτά. Έλεγε τα κάλαντα το καημένο και πήγαινε και έπαιρνε βιβλία, έπαιρνε τσάντα για το σχολείο», προσθέτει οικογενειακή φίλη.

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«Τι μάνα είναι που αυτή δεν αγοράζει ποτέ; Να πάει να της πάρει, να πει τούτο παιδάκι μου θα φας το πρωινό. Έπαιρνε τηλέφωνο το παιδί, της λέει: ‘μαμά, δώσε μου δύο ευρώ να πάω στο σχολείο’. ‘Δεν έχω’. ‘Τι θα φάω μεσημέρι;’, ‘Να πας στην (οικιακή βοηθό)’», λέει γειτόνισσά τους.

Φορούσε τρύπια παπούτσια και κοιμόταν σάπιο στρώμα η 14χρονη

«Το σπίτι που το ‘χε, το σπίτι που είχε το παιδί ήταν μέσα σε μια βρώμα. Κατσαρίδες, ποντίκια, τα πάντα μέσα, πιάτα άπλυτα, πιρούνια πεταμένα. Και της λέω γιατί “δεν παίρνεις να τα πλύνεις”; Εγώ να τα πλύνω μου λέει. Τα έπλενε μοναχή της. Και τι έκανε μετά; Επήρε όλα τα πιρούνια και τα πιάτα και τα ‘φερε στο άλλο σπίτι και δεν άφησε να φάει το παιδί και πάει να μαγειρέψει και δεν είχε πιρούνι», είπε αρχικά.

«Θα πέθαινε το παιδί. Δεν θα ζούσε. Αλλά το τάιζε η κυρία αυτή, που είναι Αλβανίδα, που ήταν τότε οικιακός βοηθός και ζει με έναν άλλη γριούλα και είναι κοντά με το παιδάκι, με την Αγγελική. Είναι κοντά. Η μάνα του παιδιού η βιολογική δεν ξέρω πού είναι», συνέχισε.

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«Τα ρούχα του παιδιού δεν τα έπλενε στο πλυντήριο γιατί σιχαινόταν και τα βούταγε σε κρύο νερό και τα έβαζε στο σύρμα και στεγνώνανε και βρωμάγανε. Και έπαιρνε τη γυναίκα τηλέφωνο και της λέει βρωμάν τα ρούχα. Και τα έπαιρνε η γυναίκα αυτή και του τα έπλενε. Παπούτσα δεν είχε δεύτερο. Δεν του έπαιρνε. Και πήγαινε η γυναίκα και του έπαιρνε συνέχεια, όχι πρώτη φορά. Τα χαλασμένα. Του έπαιρνε συνέχεια και τα φορούσε όταν δεν είχε παπούτσια το παιδί. Κι αυτή φόραγε κάθε μέρα κι ένα ζευγάρι και μου λέει: ”Τα είδες τα παπούτσα μου, κυρά μου, πώς είναι;” ”Ωραία είναι”, της λέω. Φουστάνια έναν φόραγε κάθε μέρα. Και το παιδί το είχε ξυπόλυτο και νηστικό. Αυτά που σας λέω δεν είναι ψέματα. Τα ζεις, τα έζησα μέσα στο σπίτι μου. Και το έφερε μια μέρα στο σπίτι μου και κάτι έκανε το παιδάκι. Εγώ τρέμω ολόκληρη που σου μιλάω τώρα. Και πήρε το παιδάκι από το λαιμό να το πνίξει. Και εκείνο εκεί δεν έπαιρνε ανάσα και τότε το παράτησε», κατέληξε η γειτόνισσα.

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Από το πρώτο λεπτό η 66χρονη.. ξεκαθάρισε πως το κορίτσι δεν είναι βιολογικό της παιδί, αλλά υιοθετημένο. Ακόμα και οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την υιοθεσία προκαλούν έντονο προβληματισμό.

«Επήρε την απόφαση να το υιοθετήσει γιατί δεν παντρεύτηκε και κάνει παιδιά. Και της είπε η μάνα της πάρε ένα παιδί να φύγει στην περιουσία. Και το πήρε το παιδάκι μωρό», ανέφερε η γειτόνισσα.

Η ίδια υποστηρίζει πως μεγάλωσε την κόρη της χωρίς προβλήματα μέχρι την ηλικία των 12. Τότε, όπως λέει, άλλαξε η συμπεριφορά του. Έμπλεξε με κακές παρέες, ουσίες, σταμάτησε το σχολείο και άρχισε να γίνεται επιθετική.

«Το παιδί ήταν ανεξέλεγκτο. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Δεν πήγαινε σχολείο. Πρόπερσι ας πούμε, είχε σταματήσει. Δεν πήγαινε καθόλου σχολείο. Ήταν επιθετική. Ήτανε δύσκολο παιδί, ήτανε χειριστική. Έχει βγάλει μαχαίρι, είχε βγάλει ψαλίδι εναντίον μου».

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Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» έγινε όταν το παιδί ήταν τεσσάρων ετών

«Αυτά που λέει τώρα την απειλούσε με ψαλίδι και τις βλακείες που άκουσα σήμερα και έφριξα. Όλος ο κόσμος έχει φρίξει. Εγώ αυτό το παιδάκι το πρωτοείδα όταν το έφερε εκείνο στο σπίτι και ήταν ένα παιδί κουρεμένο. Ένα παιδί, πώς να το πω, το είδα και το λυπήθηκε η ψυχή μου. Φαινόταν το παιδάκι, αλλά τότε ήταν τεσσάρων χρονών», λέει η γειτόνισσα που έκανε την καταγγελία.

Και η συγκεκριμένη γειτόνισσα που είχε τις υποψίες που έβλεπε δείγματα παραμέλησης, έκανε αυτό που όφειλε να κάνει. Προχώρησε σε καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού. Η καταγγελία αυτή έγινε όταν το κοριτσάκι ήταν τεσσάρων ετών, κάτι που σημαίνει πως πέρασαν δέκα ολόκληρα χρόνια χωρίς να γίνει τίποτα απολύτως από τους αρμόδιους φορείς.

«Ήταν τεσσάρων χρονών. Κάπου εκεί την έκανα την καταγγελία. Δεν άργησα. Κάποιοι άνθρωποι ενδιαφερθήκανε, αλλά δεν κάνανε τίποτα δυστυχώς. Ένα παιδί στο έλεος του Θεού, στο έλεος του Θεού. Δεν μπορώ εγώ, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και έχω νευριάσει γιατί τα ζω όλα αυτά τα χρόνια», προσθέτει.

Με τη θετή μητέρα να δηλώνει πως δεν επιθυμεί να αναλάβει ξανά την φροντίδα της, η 14χρονη έγκυος βρίσκεται εγκλωβισμένη εδώ και 3 μήνες μέσα σε ένα νοσοκομείο, περιμένοντας να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τη ζωή της.

«Δεν νιώθω ενοχές» – Προκαλεί η 66χρονη θετή μητέρα

Η 14χρονη φιλοξενείται σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου με εισαγγελική εντολή. Κι όμως ο άνθρωπος που το υιοθέτησε και άρα είχε την αποκλειστική ευθύνη του λέει στο Live News πως δεν φταίει πουθενά και πως δεν νιώθει ενοχές.

«Νιώθω αγνή να το πω έτσι. Αγνή. Δεν έχω βλάψει, δεν έχω κάνει κακό. Δηλαδή με και την (14χρονη) δεν νιώθω ενοχή που έχει φτάσει σε αυτό, γιατί έχω προσπαθήσει. Ήμουνα δίπλα της. Δεν την είχα αφήσει ποτέ μόνη της».

Η 66χρονη δεν την αποκαλεί ούτε μία φορά «κόρη μου» ή «παιδί μου». Αναφέρεται σε εκείνη μόνο με το μικρό της όνομα ή με μια ακόμα πιο αποστασιοποιημένη προσφώνηση.

«Το κοριτσάκι δεν άκουγε καθόλου. Εγώ είμαι καθηγήτρια. Δεν με άκουγε καθόλου εδώ και τρία, τέσσερα χρόνια. Έκανε παρέες άσχημες και στο γυμνάσιο που πήγαινε. Είναι υιοθετημένη. Λοιπόν, δεν άκουγε».