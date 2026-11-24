Το νέο φάρμακο της εταιρείας Roche αναμένεται να είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ εντός των επόμενων ημερών με επίσημη τιμή καταλόγου που ανέρχεται στα 22.500 δολάρια μηνιαίως

Μια σημαντική εξέλιξη στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού σηματοδοτεί η απόφαση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) να εγκρίνει τη Δευτέρα (23/11) το Wilserdly της φαρμακευτικής εταιρείας Roche, την πρώτη νέα ορμονοθεραπεία για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το φάρμακο, με δραστική ουσία την γκιρεδεστράντη (giredestrant), εγκρίθηκε για ασθενείς με καρκίνο του μαστού σταδίου Ι έως ΙΙΙ, θετικό στους υποδοχείς οιστρογόνων (ER-positive) και αρνητικό στον HER2, οι οποίοι διατρέχουν μέτριο έως υψηλό κίνδυνο υποτροπής μετά τη χειρουργική επέμβαση.

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Δίνει ελπίδες για ζωή για το 70% των περιστατικών – Ποια η δράση του

Ο συγκεκριμένος τύπος αντιστοιχεί περίπου στο 70% των περιστατικών καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με τον FDA.

Το χάπι, το οποίο λαμβάνεται μία φορά την ημέρα, εμποδίζει τα οιστρογόνα να ενισχύουν την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, μειώνοντας παράλληλα τον αριθμό των υποδοχέων οιστρογόνων στην επιφάνειά τους.

Συμβάλει σημαντικά στην παράταση της επιβίωσης ή την υποτροπή θανάτου

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα κλινικής μελέτης προχωρημένου σταδίου, στην οποία συμμετείχαν 4.170 ενήλικες που έλαβαν είτε το νέο φάρμακο είτε την καθιερωμένη ορμονοθεραπεία για διάστημα έως πέντε ετών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το Wilserdly μείωσε κατά 30% τον σχετικό κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου ή θανάτου συγκριτικά με τη συμβατική θεραπεία.

Οι ασθενείς θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το φάρμακο συμβάλλει και στην παράταση της συνολικής επιβίωσης, με τη Roche να έχει δεσμευθεί να προσκομίσει τα σχετικά αποτελέσματα μετά την κυκλοφορία του.

Η τιμή του στα… 22.500 δολάρια μηνιαίως

Το νέο φάρμακο αναμένεται να είναι διαθέσιμο στις ΗΠΑ εντός των επόμενων ημερών, με επίσημη τιμή καταλόγου που ανέρχεται στα 22.500 δολάρια μηνιαίως.

Σημειώνεται ότι μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα ο FDA είχε εγκρίνει το ίδιο φάρμακο, σε συνδυασμό με το φάρμακο εβερόλιμους, για ορισμένους ασθενείς με προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού, των οποίων οι όγκοι φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο ESR1.