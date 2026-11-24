Με μια αυστηρή ανακοίνωση απάντησε ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ελλάδα στην συνέντευξη που παραχώρησε ο υπουργός Υγείας σε ισραηλινό μέσο, στην οποία εξάρει τα επιτεύγματα του Ισραήλ στην οικονομία, την τεχνολογία και την επιστήμη.

«Θέλω να είμαι ο πιο φιλοϊσραηλινός πολιτικός στον κόσμο», δήλωσε στο i24NEWS κατά την επίσκεψή του στο Τελ Αβίβ ο Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως «κάθε λογικός άνθρωπος επάνω στον πλανήτη πρέπει να σέβεται τον ισραηλινό λαό, για αυτό που έχετε καταφέρει. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, ήρθατε στο ιστορικό σας έδαφος, ανάμεσα σε εχθρούς που ήθελαν να σας καταστρέψουν και ιδρύσατε μία Δημοκρατία. Πραγματικά σας θαυμάζω».

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Η τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γιουσέφ Ντορχόμ, ο οποίος κατηγόρησε τον Έλληνα υπουργό Υγείας για διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας και για συνειδητή αποσιώπηση της ανθρωπιστικής τραγωδίας στη Γάζα.

Η απάντηση της Παλαιστινιακής Αρχής

Ειδικά οι αναφορές περί «ιστορικού εδάφους» και η παράλληλη παρουσίαση της περιοχής ως μιας σχεδόν έρημης γης πριν την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Στην απάντησή του ο κ. Ντορχόμ υπενθυμίζει αρχικά τον ιστορικό ρόλο της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι «η Ελλάδα, το λίκνο της δημοκρατίας και του διαλόγου, φέρει μια ιδιαίτερη ευθύνη, δυνάμει της ιστορικής της κληρονομιάς, να υπερασπίζεται την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και να προασπίζεται το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση».

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Απαντώντας ευθέως στους ισχυρισμούς που παρουσιάζουν την Παλαιστίνη ως μια «ημι-έρημο» και ως αποκλειστική ιστορική εστία ενός μόνο λαού, ο πρέσβης τόνισε ότι τέτοιες θεωρίες παραβλέπουν σκόπιμα τις βαθιές ρίζες των Παλαιστινίων στη γη τους. Υπογράμμισε με έμφαση ότι πριν από τη Νάκμπα (την Καταστροφή) του 1948, η Παλαιστίνη ήταν μια περιοχή με ακμάζουσες πόλεις και χωριά, σχολεία, εφημερίδες και ζωντανές αγορές, με την Ιερουσαλήμ, την Τζάφα και τη Χάιφα να αποτελούν μεγάλα εμπορικά και πολιτιστικά κέντρα.

Οι πνευματικοί δεσμοί με την Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παλαιστίνιος διπλωμάτης στους θρησκευτικούς και πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν τον παλαιστινιακό λαό με την Ελλάδα, μέσω της Ορθοδοξίας. Όπως σημείωσε, η Παλαιστίνη είναι η γενέτειρα του Ιησού Χριστού, ο οποίος γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, ενώ η Ιερουσαλήμ κατέχει αιώνια θέση στις καρδιές των Χριστιανών παγκοσμίως.

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Αυτή την πλούσια πνευματική κληρονομιά, σύμφωνα με τον πρέσβη, συνεχίζουν να μεταφέρουν σήμερα οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί, οι οποίοι ζουν και δημιουργούν αρμονικά μαζί με τους Μουσουλμάνους συμπατριώτες τους, διατηρώντας ζωντανούς τους δεσμούς με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, γεγονός που αποτελεί μια γέφυρα φιλίας και αλληλοσεβασμού με τον ελληνικό λαό.

Καταδίκη της κατοχής και σκληρή κριτική για τη Γάζα

Στο πολιτικό σκέλος της απάντησής του, ο Γιουσέφ Ντορχόμ άσκησε δριμεία κριτική στην επιλεκτική ανάγνωση της πραγματικότητας από τον Έλληνα υπουργό. Τόνισε ότι η εστίαση αποκλειστικά στην οικονομική και τεχνολογική πρόοδο του Ισραήλ αποσιωπά τις βαριές ευθύνες του για την κατοχή, τον βίαιο εκτοπισμό και τη γενοκτονία που συντελείται στη Λωρίδα της Γάζας, με τις τραγικές απώλειες αμάχων και την καθολική καταστροφή των υποδομών.

Παράλληλα, ο πρέσβης κατήγγειλε τη βία των εποίκων και τη δήμευση παλαιστινιακών εδαφών στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, καθώς και τους ασφυκτικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στην καθημερινότητα και την οικονομία των Παλαιστινίων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού πρέπει να συμβαδίζει με την απόρριψη του ρατσισμού και της υποκίνησης μίσους εναντίον οποιουδήποτε λαού, συμπεριλαμβανομένου του παλαιστινιακού.

Κλείνοντας την επιστολή του με προσωπικό τόνο προς τον υπουργό Υγείας, ο πρέσβης υπογραμμίζει: «Κύριε υπουργέ, ο σεβασμός στην ιστορική αλήθεια απαιτεί να τιμούμε και να αναγνωρίζουμε την παρουσία του παλαιστινιακού λαού στη γη του και να σεβόμαστε το δικαίωμά του να καθορίζει το δικό του μέλλον και να ζει με ελευθερία και αξιοπρέπεια στην πατρίδα του. Αυτά τα δικαιώματα είναι εγγενή και αναπαλλοτρίωτα».