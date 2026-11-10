Χανιά: «Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Ανατριχιαστικές καταγγελίες στη δίκη για το κύκλωμα εμπορίας βρεφών

Μια υπόθεση που φέρνει στο φως καταγγελίες για εξαπάτηση, παράνομη διαχείριση γενετικού υλικού και εμπορία βρεφών εξελίσσεται στις δικαστικές αίθουσες των Χανίων.

Στο εδώλιο βρίσκονται 33 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων γιατροί, εμβρυολόγοι, μαίες, εργαζόμενοι σε κλινική, δικηγόροι και μεσάζοντες, σε μια δίκη που αναβλήθηκε για τον Δεκέμβριο λόγω κωλύματος της έδρας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Οι μαρτυρίες των γυναικών που φέρονται να έπεσαν θύματα του κυκλώματος περιγράφουν εμπειρίες που ξεπερνούν κάθε φαντασία.

Μία από αυτές καταγγέλλει ότι υποβλήθηκε σε εμβρυομεταφορές χωρίς να έχουν προηγηθεί ωοληψίες ή γονιμοποίηση, υποστηρίζοντας πως της εμφύτευσαν απλώς νερό.

«Σκέτο νερό», λέει, περιγράφοντας το ψυχικό και οικονομικό κόστος που εξακολουθεί να κουβαλά.

Ακόμη πιο σύνθετη είναι η υπόθεση ζευγαριού από τα Χανιά, το οποίο είχε ενημερωθεί ότι τα ωάριά του ήταν νεκρά.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο ΕΡΤnews, έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι γενετικό υλικό της γυναίκας φέρεται να χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της στη Γερμανία, όπου γεννήθηκε παιδί με βιολογική μητέρα την ίδια και γενετικό υλικό άνδρα από τη χώρα αυτή.

Άλλες γυναίκες καταγγέλλουν ότι ενημερώθηκαν για ωοληψίες που, όπως διαπίστωσαν εκ των υστέρων, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης αναφορές για παράνομες υιοθεσίες, παρένθετες κυήσεις και κλοπή γενετικού υλικού από ζευγάρι Ολλανδών.