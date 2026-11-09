Χανιά: Απορριμματοφόρο έπεσε πάνω σε καφετέρια – Δύο τραυματίες

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν ένα μικρό ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο της ΔΕΔΙΣΑ κινήθηκε ανεξέλεγκτα και έπεσε πάνω σε τραπέζι καφετέριας, παρασύροντας δύο πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 10:00, όταν ο οδηγός του οχήματος είχε αποβιβαστεί για να περισυλλέξει απορρίμματα και να αλλάξει τη σακούλα σε μικρό κάδο. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το απορριμματοφόρο άρχισε να κινείται μόνο του, διανύοντας την απόσταση από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο, έξω από τις τουαλέτες του Λιμενικού Ταμείου, μέχρι την καφετέρια.

Στην ανεξέλεγκτη πορεία του, το όχημα έπεσε πάνω σε τραπέζι όπου κάθονταν δύο πελάτες, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και τραυματίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είχαν τις αισθήσεις τους και επικοινωνούσαν, ενώ έφεραν εκδορές και θλαστικά τραύματα. Όπως διευκρίνισε ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ, Νίκος Ηλιάκης, κανείς από τους δύο δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τι συνέβη με το απορριμματοφόρο

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό, ο πρόεδρος της ΔΕΔΙΣΑ ανέφερε ότι ο οδηγός είχε κατέβει από το μικρό ηλεκτρικό όχημα προκειμένου να αλλάξει τη σακούλα σε κάδο απορριμμάτων, όταν αυτό άρχισε να κινείται ανεξέλεγκτα, παρασύροντας τα καθίσματα της καφετέριας.

Ο οδηγός βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας και κρατείται στο Λιμεναρχείο Χανίων.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα τέθηκε σε κίνηση. Για τη διερεύνηση του συμβάντος αναμένεται και η άφιξη πραγματογνώμονα, ο οποίος θα εξετάσει το απορριμματοφόρο.

Πηγή: Creta24