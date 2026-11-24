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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μαφιόζικη εκτέλεση του 52χρονου με το προσωνύμιο «Παπαγάλος» στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον άνθρωπο...Διάβασε το άρθρο
Το Δημόσιο πλήρωνε για ανύπαρκτες διανυκτερεύσεις, με τη συνολική ζημιά να υπολογίζεται σε περισσότερα από 12,6 εκατομμύρια ευρώΔιάβασε το άρθρο
Ο Κάρολος βρισκόταν στον θρόνο μόλις 17 μήνες όταν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε, στις 5 Φεβρουαρίου 2024, ότι ο βασιλιάς είχε διαγνωστεί με καρκίνοΔιάβασε το άρθρο
Η 66χρονη θετή μητέρα δηλώνει πως δεν νιώθει ενοχές για την κατάσταση της 14χρονης, ενώ καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε γίνει όταν το κορίτσι ήταν τεσσάρων ετώνΔιάβασε το άρθρο
Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί παρόμοια επίθεση σε άλλη επιχείρησή του πρόσφαταΔιάβασε το άρθρο