Η 66χρονη θετή μητέρα δηλώνει πως δεν νιώθει ενοχές για την κατάσταση της 14χρονης, ενώ καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε γίνει όταν το κορίτσι ήταν τεσσάρων ετών

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