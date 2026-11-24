Νεκρή εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της στην περιοχή του Θησείου 61χρονη γυναίκα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 63χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατό της. Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Διαφωνία ανέκυψε ως προς την ποινική μεταχείριση του συζυγοκτόνου μετά το τέλος της απολογίας του ανάμεσα σε ανακρίτρια και εισαγγελέα.



Ο εισαγγελέας είχε την άποψη ότι πρέπει ο κατηγορούμενος να κριθεί προσωρινά κρατούμενος και να οδηγηθεί στη φυλακή για την πράξη της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που του αποδίδεται, ενώ η ανακρίτρια είχε τη γνώμη ότι αρκούσε ο κατ´οίκον περιορισμός του δράστη με ηλεκτρονική επιτήρηση.



Μετά από αυτή την εξέλιξη ο κατηγορούμενος μέχρι να αποφασίσει εντός πενθημέρου το δικαστικό συμβούλιο θα κρατηθεί κατ´οίκον.

Το σκεπτικό της ανακρίτριας

Σύμφωνα με πληροφορίες η δικαστική λειτουργός έκρινε ότι με βάση το προανακριτικό υλικό, τις μαρτυρικές καταθέσεις και την απολογία του κατηγορούμενου προκύπτουν μεν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται καθώς και κίνδυνος τέλεσης ομοειδών πράξεων, πλην όμως το μέτρο του κατ οίκον περιορισμού του με ηλεκτρονική επιτήρηση παρέχει βάσιμα την προσδοκία ότι αυτός δεν θα διαπράξει άλλα εγκλήματα λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης του σε συνδυασμό με το ότι έχει γνωστή διαμονή.

Διαφήμιση

Διαφήμιση



Τι υποστήριξε ο δράστης

Ο ίδιος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που του αποδίδεται με την υπεράσπιση του να κάνει λόγο για θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια.

Κατά τις ίδιες πηγές υποστήριξε ότι ο διαπληκτισμός προέκυψε όταν η σύζυγός του του επιτέθηκε λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει

Δήλωσε μάλιστα συντετριμμένος, υποστηρίζοντας ότι έχει περάσει 39 χρόνια παντρεμένος με τη σύζυγό του.

Για τα περιστατικά του εγκλήματος ανέφερε ότι την Παρασκευή, η σύζυγός του ήταν σε κρίση, σε μανία και ο ίδιος προσπαθούσε να τη σταματήσει, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν σε άμυνα.

«Προσπάθησα να τη σταματήσω, κυρίως για το δικό της καλό. Δεν υπάρχει στραγγαλισμός ούτε απόφραξη αερίων οδών, ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο στέρνο και την πίεση στο ίδιο σημείο στον τοίχο» φέρεται να ανέφερε.