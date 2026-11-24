Ο αθλητής από το Μίσιγκαν πέτυχε το 2022 να μπει στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες εκτελώντας ένα «50-50 grind» διανύοντας 6,85 μέτρα ισορροπώντας πάνω σε μεταλλική μπάρα

Πριν ανέβει στη σανίδα, ο Νταν Μανσίνα δεν κοιτάζει την πίστα — την ακούει και την «διαβάζει» με το λευκό του μπαστούνι. Σε ένα άθλημα όπου η ταχύτητα, οι αστραπιαίες αντιδράσεις και η ακρίβεια στον χώρο μοιάζουν αδιαπραγμάτευτες, ο τυφλός αθλητής από το Μίσιγκαν των ΗΠΑ ανατρέπει κάθε καθιερωμένο κανόνα του skateboard.

Για τον ίδιο, οι φιγούρες πάνω στο ξύλο δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το όχημα για να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα άτομα με οπτική αναπηρία — αποδεικνύοντας ότι τα πραγματικά εμπόδια δεν βρίσκονται στην όραση, αλλά στα κοινωνικά στερεότυπα.

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Η διάγνωση στα 13 και η επιστροφή στη σανίδα

Η πορεία του Μανσίνα στον επαγγελματικό αθλητισμό σημαδεύτηκε στην εφηβεία. Σε ηλικία μόλις 13 ετών διαγνώστηκε με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια — μια κληρονομική, εκφυλιστική πάθηση που οδηγεί στη σταδιακή απώλεια της όρασης. Καθώς η όρασή του μειωνόταν, πίστεψε πως το κεφάλαιο του skateboard είχε κλείσει οριστικά για εκείνον και αποσύρθηκε για ένα διάστημα.

Η επιστροφή του, ωστόσο, βασίστηκε σε μια εντελώς νέα προσέγγιση. Αντικατέστησε την όραση με το λευκό του μπαστούνι, την αφή, την ακοή και τη μνήμη. Πριν από κάθε προσπάθεια, «διαβάζει» προσεκτικά την επιφάνεια, μετρά τις αποστάσεις και χαρτογραφεί νοερά κάθε εμπόδιο, χτίζοντας μια ακριβή εικόνα του χώρου στο μυαλό του.

Το ρεκόρ Γκίνες και το όραμα για ένα προσβάσιμο skatepark

Η επιμονή του τον οδήγησε το 2022 στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες, όταν κατάφερε να εκτελέσει ένα «50-50 grind» διανύοντας 6,85 μέτρα ισορροπώντας πάνω σε μεταλλική μπάρα.

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Πέρα από τις προσωπικές του διακρίσεις, ο Μανσίνα εργάζεται συστηματικά για να ανοίξει τον δρόμο και σε άλλους: παραδίδει μαθήματα skateboard σε παιδιά με αναπηρία όρασης, ενώ έχει ήδη εκπονήσει σχέδια για τη δημιουργία ενός πλήρως προσβάσιμου πάρκου, προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους.

Η διαδρομή του αθλητή από το Μίσιγκαν δίνει στο skateboard έναν ουσιαστικό κοινωνικό ρόλο, φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα αυτονομίας, προσβασιμότητας και ισότιμης συμπερίληψης. Το ουσιαστικό του επίτευγμα δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή τεχνική του πάνω στη σανίδα, αλλά στο ότι αμφισβητεί έμπρακτα την ιδέα πως μια αναπηρία μπορεί να ορίσει τα όρια ενός ανθρώπου.