Πρόβλημα προέκυψε στην προετοιμασία της εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, καθώς ο Τσους Ματέο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γιακούμπα Σιμά, ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα.

Η Ισπανία πραγματοποίησε την πρώτη της συγκέντρωση ενόψει του παραθύρου της FIBA, στο οποίο ξεχωρίζει το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδας (29/11, 19:00), στην Ιβηρική Χερσόνησο.

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Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για την προσπάθεια των δύο ομάδων να εξασφαλίσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, που θα φιλοξενηθεί στο Κατάρ.

Ωστόσο, ο Ματέο καλείται ήδη να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία. Ο Σιμά ένιωσε ενοχλήσεις στην αναμέτρηση της Άλμπα Βερολίνου με την Μπάγερν Μονάχου, στο τελευταίο παιχνίδι πριν από τη διακοπή, με αποτέλεσμα να παραμείνει στη γερμανική πρωτεύουσα και να μην ταξιδέψει στην Ισπανία.

Έτσι, ο Ισπανός τεχνικός χάνει μία σημαντική επιλογή για τη γραμμή των ψηλών και θα χρειαστεί να προσαρμόσει τα πλάνα του με βάση τις διαθέσιμες λύσεις.

Από την πλευρά της, ούτε η ελληνική ομάδα προετοιμάζεται χωρίς προβλήματα, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης δεν υπολογίζει στους Νικ Καλάθη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λόγω τραυματισμών.