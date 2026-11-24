Οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του οδηγού από το όχημα που εξετράπη της πορείας του, σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός 32χρονου.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε ειδοποίηση για το συμβάν γύρω στις 17:00, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει άμεσα η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού. Συνολικά οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν.

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Με τη συνδρομή διασωστικών εργαλείων, οι πυροσβέστες πέτυχαν τον απεγκλωβισμό του 32χρονου. Ο άνδρας ανασύρθηκε δίχως τις αισθήσεις του, ενώ ακολούθως παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρόσφατα, δίχως μέχρι στιγμής να έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο δυστύχημα.