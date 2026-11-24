Ένα ξεχασμένο χειρόγραφο του 1666, που εντοπίστηκε σε ιστορική έρευνα στην Ιρλανδία, περιγράφει ένα εξαιρετικά προηγμένο τηλεσκόπιο τεσσάρων φακών, το οποίο αποδίδεται στον μεγάλο Ιταλό αστρονόμο.



Ένα χειρόγραφο ηλικίας σχεδόν 360 ετών έρχεται να αναζωπυρώσει ένα από τα ενδιαφέροντα ερωτήματα στην ιστορία της επιστήμης: μήπως ο Γαλιλαίος είχε κατασκευάσει ένα πολύ πιο εξελιγμένο τηλεσκόπιο από εκείνα που του αποδίδονται μέχρι σήμερα;

Η ανακάλυψη έγινε από τον ερευνητή Χοσέ Μαρία Μορένο Μαδρίδ, του Πανεπιστημίου του Λίμερικ στην Ιρλανδία, ο οποίος εντόπισε ένα επιστημονικό κείμενο του Δομινικανού μοναχού Ιγνάθιο Μουνιός, με ημερομηνία 1666 και τίτλο De Tellescopiis Stellarum.

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Στο χειρόγραφο περιγράφεται ένα τηλεσκόπιο τεσσάρων φακών, το οποίο ο μοναχός αποδίδει ρητά στον Γαλιλαίο, χρησιμοποιώντας τη λατινική φράση «fabricatum a Galilaeo», δηλαδή «κατασκευασμένο από τον Γαλιλαίο».

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι η τεχνική περιγραφή του οργάνου.

Σύμφωνα με τον Μουνιός, διέθετε τέσσερις φακούς σε ειδική διάταξη, η οποία επέτρεπε την παρατήρηση μακρινών αντικειμένων χωρίς την ανεστραμμένη εικόνα που χαρακτήριζε τα πρώτα τηλεσκόπια.

Ιγνάθιο Μουνιός, Observationes Diversarum Artium (1666). Από τη συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ισπανίας.

Φωτογραφία: Πανεπιστήμιο του Λίμερικ.

Το χειρόγραφο περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδια, διαγράμματα και πληροφορίες για την κατασκευή και τη διάταξη των οπτικών εξαρτημάτων.

Η χρονολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Οι ιστορικοί τοποθετούσαν μέχρι σήμερα τις πρώτες γνωστές απόπειρες κατασκευής τηλεσκοπίων τεσσάρων φακών γύρω στο 1643-1645.

Εάν, επομένως, το συγκεκριμένο όργανο είχε πράγματι κατασκευαστεί από τον Γαλιλαίο, η σχετική τεχνολογική εξέλιξη θα έπρεπε να μεταφερθεί τουλάχιστον στο 1630, δηλαδή περισσότερο από μία δεκαετία νωρίτερα.

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Το χειρόγραφο προέκυψε μάλιστα μέσα από μια ασυνήθιστη ιστορία.

Ο μοναχός Μουνιός, που βρισκόταν εξόριστος στις πορτογαλικές Ινδίες, επιθυμούσε να επιστρέψει στην Ισπανία.

Για να εξασφαλίσει τη βασιλική υποστήριξη, παρουσίασε μια πρόταση ναυτικής καινοτομίας στον βασιλιά Φίλιππο Δ΄.

Ο αντιβασιλέας της Νέας Ισπανίας, μαρκήσιος της Μανσέρα, αμφισβήτησε τις επιστημονικές του γνώσεις και του ανέθεσε να εξετάσει ένα τηλεσκόπιο.

Έτσι προέκυψε η λεπτομερής τεχνική καταγραφή.

Υπάρχει και μια πιθανή σύνδεση με την ισπανική βασιλική αυλή: ο Γαλιλαίος φέρεται να είχε προσφέρει τρία τηλεσκόπια στον Φίλιππο Δ΄ και τη σύζυγό του, επιδιώκοντας βασιλική εύνοια.

Δεν αποκλείεται ένα από αυτά να ήταν το όργανο που περιγράφεται στο χειρόγραφο.

Η απόδοση, ωστόσο, δεν έχει ακόμη αποδειχθεί οριστικά.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Science, ανοίγει έναν συναρπαστικό δρόμο για την ιστορία της Αστρονομίας.

Και ένα ξεχασμένο κείμενο του 17ου αιώνα ίσως αποδειχθεί το κλειδί για να ξαναγραφτεί ένα μικρό αλλά σημαντικό κεφάλαιό της.