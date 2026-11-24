Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κινείται νομικά κατά Πολωνού ηλεκτρολόγου, ο οποίος έχει κατοχυρώσει το επώνυμό του ως εμπορικό σήμα

Ο Νορβηγός επιθετικός ανακάλυψε το 2023, όταν προσπάθησε να κατοχυρώσει το όνομά του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ο Μίκαελ Βας είχε ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα χρήσης του «Haaland».

Η κατοχύρωση αφορούσε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, από αθλητικά ρούχα και συμπληρώματα πρωτεΐνης μέχρι ενεργειακά και αλκοολούχα ποτά, τσάντες, γιαούρτια, παιχνίδια και γυναικεία εσώρουχα.

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Επιτροπή ειδικών σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας έκρινε ότι ο Βας, ο οποίος δραστηριοποιείται στη Νορβηγία, εκμεταλλευόταν αθέμιτα τη φήμη του άσου της Μάντσεστερ Σίτι.

Ως εκ τούτου, ακύρωσε την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος, με τον Πολωνό να ζητά πλέον την ανατροπή της απόφασης.

Οι νομικοί εκπρόσωποι του Χάαλαντ υποστήριξαν ότι ο ποδοσφαιριστής ήταν ήδη ευρέως γνωστός στην Πολωνία όταν κατοχυρώθηκε το επώνυμό του, κάνοντας λόγο για «κακιά πρόθεση».

Ο Βας ισχυρίστηκε ότι η ονομασία προερχόταν από τα αρχικά της φράσης «High Advanced Activity Land». Οι ειδικοί, ωστόσο, απέρριψαν την εξήγησή του, θεωρώντας παράλογη την επιλογή του ονόματος «Haaland» εάν επρόκειτο απλώς για ένα ακρωνύμιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νορβηγός προσφεύγει νομικά για την εμπορική χρήση στοιχείων της εικόνας του. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά είχε κινηθεί κατά νορβηγικής αεροπορικής εταιρείας, επειδή σε διαφημιστικό υλικό της είχε χρησιμοποιηθεί η χαρακτηριστική κοτσίδα του πάνω σε επιβατικό αεροσκάφος.