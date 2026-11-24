Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Σενεγάλης, Σαντιό Μανέ, τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά την απόφαση του CAS, με την οποία το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2025 κατοχυρώθηκε στη χώρα του.

Ο επεισοδιακός τελικός ανάμεσα στη Σενεγάλη και το Μαρόκο, που διεξήχθη στις 18 Ιανουαρίου 2026, απέκτησε πλέον και επίσημο νικητή.

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Το Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση της CAF, η οποία είχε απονείμει τον τίτλο στο Μαρόκο, κρίνοντας ότι υπήρχαν δικαστικές παρατυπίες στο σχετικό έγγραφο που είχε δημοσιοποιηθεί.

Μετά την εξέλιξη αυτή, το τρόπαιο κατέληξε οριστικά στη Σενεγάλη, η οποία είχε επικρατήσει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μανέ επέλεξε να σχολιάσει τα γεγονότα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αρχηγός των πρωταθλητών αναφέρθηκε τόσο στην πορεία του Μαρόκου στη διοργάνωση, τονίζοντας ότι οι άνθρωποί του έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται περήφανοι, όσο και στη σημασία της κατάκτησης του τροπαίου για ολόκληρη τη Σενεγάλη.

Αναλυτικά η δήλωση του Μανέ:

«Η απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου (CAS), με την οποία αποδίδεται ξανά στη Σενεγάλη ο τίτλος της πρωταθλήτριας Αφρικής, μας γεμίζει χαρά.

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Θέλω αρχικά να ευχαριστήσω ολόκληρο τον λαό της Σενεγάλης, τόσο όσους βρίσκονται στη χώρα όσο και τους συμπατριώτες μας στη διασπορά.

Μας στηρίξατε από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και την έκδοση αυτής της απόφασης. Η εμπιστοσύνη σας μάς έδωσε δύναμη στις πιο δύσκολες στιγμές.



Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου. Γνωρίζω καλά την προσπάθεια και τις θυσίες που έκανε ο καθένας για να φτάσουμε στην κατάκτηση του δεύτερου αστεριού.

Είμαι περήφανος που έζησα αυτή την πορεία μαζί σας. Ευχαριστώ, φυσικά, όλο το τεχνικό επιτελείο και όσους στάθηκαν δίπλα στα «Λιοντάρια».



Θα ήθελα, ακόμη, να στείλω ένα μήνυμα σεβασμού και ενθάρρυνσης στον λαό του Μαρόκου και στους ποδοσφαιριστές της εθνικής του ομάδας.

Πραγματοποίησαν μια σπουδαία πορεία και έχουν κάθε λόγο να είναι περήφανοι. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια.

Η Σενεγάλη και το Μαρόκο είναι δύο αδελφικοί λαοί. Εύχομαι το πάθος μας για το ποδόσφαιρο να συνεχίσει να μας φέρνει πιο κοντά.



Συγχαρητήρια σε όλους τους Σενεγαλέζους. Αυτή η νίκη ανήκει και σε εσάς».