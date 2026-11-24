Ο Νεϊμάρ ξενύχτησε για να κατακτήσει την πρώτη θέση σε τουρνουά πόκερ φτάνοντας στο σπίτι του στις 2:30 τα ξημερώματα.

Ο Νεϊμάρ δεν ασχολείται μόνο… με το ποδόσφαιρο, καθώς έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα και στο πόκερ.

Το βράδυ της Παρασκευής συμμετείχε σε διαγωνισμό πόκερ και κατάφερε να αναδειχθεί νικητής, εξασφαλίζοντας έπαθλο περίπου 58.000 ευρώ.

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Στον τελικό επικράτησε του φίλου του, Γκιλμάρ Αραούζο, γνωστού ως «Gil Cebola», ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση και κέρδισε περίπου 38.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη Globo, το τουρνουά ολοκληρώθηκε στις 2:00 τα ξημερώματα, ενώ ο Νεϊμάρ επέστρεψε στο σπίτι του, στην περιοχή Baixada Santista, περίπου μισή ώρα αργότερα.

Το ενδιαφέρον είναι πως λίγες ώρες μετά, στις 11:00, είχε προγραμματισμένη προπόνηση με τη Σάντος ενόψει της αναμέτρησης με την Γκρέμιο.