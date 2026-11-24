Περισσότερες από 2.000 ώρες με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου καταγράφονται ετησίως στη Βλάστη Κοζάνης, στη Σμίξη Γρεβενών και στη Βωβούσα Ιωαννίνων

Περισσότερες από 2.000 ώρες κρύου ετησίως καταγράφονται σε ορισμένους ορεινούς οικισμούς της Ελλάδας, σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το Νευροκόπι αναδεικνύεται «πρωταθλητής» του ψύχους μεταξύ των οικισμών με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων, με τη θερμοκρασία να παραμένει κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου για 1.711 ώρες κατά μέσο όρο κάθε χρόνο.

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Με τον χειμώνα να πλησιάζει, τις θερμοκρασίες να υποχωρούν και το επίδομα θέρμανσης να βρίσκεται στο προσκήνιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή του ψύχους στην Ελλάδα.

Για τον αντικειμενικό προσδιορισμό των περιοχών με το περισσότερο κρύο, ωστόσο, δεν αρκεί μόνο η εξέταση των μέσων θερμοκρασιών. Εξίσου σημαντική είναι η διάρκεια κατά την οποία η θερμοκρασία παραμένει κάτω από συγκεκριμένα όρια.

Στο πλαίσιο αυτό, η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εξέτασε τον μέσο ετήσιο αριθμό ωρών κατά τις οποίες το θερμόμετρο βρίσκεται κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου.

Για την ανάλυση αξιοποιήθηκαν δεδομένα υψηλής χωρικής ανάλυσης από το 2015 και μετά, τα οποία προέρχονται από το εκτεταμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Αστεροσκοπείου, που αριθμεί πλέον 630 σταθμούς σε ολόκληρη τη χώρα.

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Ο γεωγραφικός χάρτης του κρύου στην Ελλάδα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του meteo.gr, οι περισσότερες ώρες με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου καταγράφονται κυρίως:

Στη Βόρεια Ελλάδα.

Στις ορεινές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Αντίθετα, τις λιγότερες ώρες ψύχους καταγράφουν τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου, καθώς και η Κρήτη.

Στην κορυφή το Νευροκόπι

Μεταξύ των οικισμών της χώρας με πληθυσμό άνω των 1.500 κατοίκων, την πρώτη θέση καταλαμβάνει το Νευροκόπι, με 1.711 ώρες κρύου κατά μέσο όρο ετησίως.

Πρόκειται για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί αθροιστικά σε περισσότερες από 71 ημέρες τον χρόνο με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου.

Μεταξύ των περιοχών που καταγράφουν επίσης μεγάλο αριθμό ωρών ψύχους βρίσκονται:

Το Μέτσοβο

Η Φλώρινα

Η Πτολεμαΐδα

Τα Γρεβενά

Το Καρπενήσι

Το Καρπενήσι καταλαμβάνει την όγδοη θέση στη σχετική κατάταξη των 15 οικισμών.

Τα τρία χωριά με περισσότερες από 2.000 ώρες κρύου τον χρόνο

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τους μικρότερους ορεινούς οικισμούς της χώρας, με πληθυσμό κάτω των 1.500 κατοίκων.

Περισσότερες από 2.000 ώρες ετησίως με θερμοκρασίες κάτω από τους 3 βαθμούς Κελσίου καταγράφονται:

Στη Βλάστη Κοζάνης.

Στη Σμίξη Γρεβενών.

Στη Βωβούσα Ιωαννίνων.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί αθροιστικά σε περισσότερα από 83 πλήρη 24ωρα τον χρόνο.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τις σημαντικές κλιματικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των περιοχών της Ελλάδας, αλλά και τη σημασία της διάρκειας του ψύχους για την εκτίμηση των αναγκών θέρμανσης των νοικοκυριών.