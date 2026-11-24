Χωρίς τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Δημήτρη Μωραΐτη θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Roig Arena απέναντι στη Βαλένθια το βράδυ της Τρίτης (24/11, 21:30), με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να καταλήγει στους 12 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την αναμέτρηση επί ισπανικού εδάφους.

Ο Κώστας Σλούκας δεν ακολούθησε την αποστολή των «πρασίνων», καθώς αποφασίστηκε να παραμείνει στην Αθήνα για λόγους συντήρησης, λόγω της επιβάρυνσής του από τις διαδοχικές αγωνιστικές υποχρεώσεις.

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Αντίθετα, στη διάθεση του Σέρβου τεχνικού τέθηκαν εκ νέου οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ίζακ Μπόνγκα, οι οποίοι είχαν πάρει ανάσες στο παιχνίδι πρωταθλήματος με το Μαρούσι.

Στην Αθήνα παρέμειναν επίσης οι Λευτέρης Μαντζούκας, Ιάσωνας Βαρβαρίτης και Γιάννης Κουζέλογλου.

Από τους 14 παίκτες που ταξίδεψαν στην Ισπανία, ο Ομπράντοβιτς επέλεξε να αφήσει εκτός δωδεκάδας τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Δημήτρη Μωραΐτη.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Ίζακ Μπόνγκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ντίνος Μήτογλου, Ματίας Λεσόρ, Μουσταφά Φαλ.