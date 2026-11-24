Ο Εργκίν Αταμάν συνεχίζει να παρακολουθεί από κοντά τις ομάδες της πατρίδας του, έχοντας στραμμένη την προσοχή του στις υποχρεώσεις της εθνικής Τουρκίας για το «παράθυρο» του Νοεμβρίου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας βρέθηκε ξανά στις εξέδρες, αυτή τη φορά στο Basketball Development Center, για την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με την Παρί.

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Είχε προηγηθεί η παρουσία του στο παιχνίδι της Μπεσίκτας με τη Φενέρμπαχτσε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Αταμάν, που αυτή την περίοδο δεν έχει συλλογικές υποχρεώσεις, αξιοποιεί την ευκαιρία για να παρακολουθήσει τους Τούρκους διεθνείς ενόψει των δύο αγώνων της εθνικής ομάδας.

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στις 26 Νοεμβρίου, στις 21:00, ενώ στις 29 του μήνα θα φιλοξενηθεί από την Ισλανδία, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 19:00.