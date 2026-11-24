Το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Εσκίσεχιρ για εκπαιδευτική πτήση

Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου AS-532 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Όπως έγινε γνωστό, το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Εσκίσεχιρ για εκπαιδευτική πτήση.

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#SONDURUM | Eskişehir’den havalanan helikopter kaza kırıma uğradı. 📌MSB: Eğitim maksadıyla Eskişehir’den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. 🎙️A Haber muhabiri Abdullah Ünver, gelişmenin detaylarını aktardı. — A Haber (@ahaber) November 24, 2026

Το τουρικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι: «Ελικόπτερο τύπου AS-532 της Πολεμικής Αεροπορίας μας, το οποίο απογειώθηκε από το Εσκίσεχίρ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, συνετρίβη. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μας εντοπίστηκαν και οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται».

Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου έχουν εντοπιστεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της συντριβής και την κατάσταση του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του τουρκικού δικτύου A Haber, το ελικόπτερο συνετρίβη στην περιοχή Γιορουκακτσαγίρ, στον δήμο Τεπεμπασί.