Το σύστημα με την ονομασία Sputnik-S θα μπορούσε, εάν χρησιμοποιηθεί, να προκαλέσει μαζική καταστροφή δορυφόρων, να διαταράξει το GPS, τις τηλεπικοινωνίες και τις στρατιωτικές επικοινωνίες, με επιπτώσεις που θα ξεπερνούσαν τα όρια μιας πολεμικής σύγκρουσης.



Ένα από τα πιο εφιαλτικά σενάρια της σύγχρονης στρατιωτικής αντιπαράθεσης επανέρχεται στο προσκήνιο: η τοποθέτηση πυρηνικού όπλου σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των γερμανικών δικτύων NDR και WDR και της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, τις οποίες αναμετέδωσε το Reuters, δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εκτοξεύσει πυρηνικά εξοπλισμένο δορυφόρο πριν από το τέλος του 2026, ενδεχομένως ακόμη και μέσα στον Δεκέμβριο.

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Το σύστημα φέρεται να ονομάζεται Sputnik-S και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει ήδη κατασκευαστεί και βρίσκεται αποθηκευμένο στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας εδώ και αρκετά χρόνια.

Προειδοποιήσεις που διακινήθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου μεταξύ κρατών-μελών του ΝΑΤΟ έκαναν λόγο για πιθανή εκτόξευση μέσα στις επόμενες 60 ημέρες.

Τι ακριβώς σχεδιάζει, όμως, η Μόσχα; Δεν πρόκειται για έναν δορυφόρο που θα εκτοξεύει πυραύλους εναντίον επίγειων στόχων.

Το σενάριο αφορά ένα αντιδορυφορικό πυρηνικό όπλο: μια πυρηνική κεφαλή που θα βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη και θα μπορούσε να πυροδοτηθεί στο Διάστημα, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δορυφορικά συστήματα.

Η πυρηνική έκρηξη θα απελευθέρωνε τεράστιες ποσότητες ακτινοβολίας και θα δημιουργούσε ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές επιδράσεις.

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι η άμεση καταστροφή ή η σταδιακή αχρήστευση μεγάλου αριθμού δορυφόρων.

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Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αμερικανικής Διαστημικής Διοίκησης, στρατηγό Στίβεν Γουάιτινγκ, μια τέτοια έκρηξη θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας περίπου το ένα τρίτο των δορυφόρων χαμηλής γήινης τροχιάς μέσα στις πρώτες ώρες ή ημέρες, ενώ οι βλάβες θα μπορούσαν να συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.

Οι συνέπειες θα ήταν πολύ ευρύτερες από ένα στρατιωτικό πλήγμα.

Δίκτυα όπως το Starlink, συστήματα GPS, τηλεπικοινωνίες, μετεωρολογικές υπηρεσίες και υποδομές που υποστηρίζουν τραπεζικές συναλλαγές και ενεργειακά δίκτυα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δορυφορικές υπηρεσίες.

Η απώλεια σημαντικού μέρους αυτών των δυνατοτήτων θα δημιουργούσε σοβαρές δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα και στην οικονομία.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι ένα τέτοιο όπλο δεν θα μπορούσε να πλήξει επιλεκτικά μόνο τους δορυφόρους των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ.

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Η ακτινοβολία θα απειλούσε και διαστημικά συστήματα της ίδιας της Ρωσίας, της Κίνας και άλλων κρατών. Θα επρόκειτο, ουσιαστικά, για ένα όπλο με δυνητικά ανεξέλεγκτες συνέπειες.

Για τη Μόσχα, ωστόσο, η στρατηγική αξία μιας τέτοιας δυνατότητας θα ήταν σημαντική.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε πόσο καθοριστικές είναι οι δορυφορικές επικοινωνίες, η πλοήγηση και η διαστημική επιτήρηση για τις σύγχρονες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Οι δυτικές ένοπλες δυνάμεις εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτές τις υποδομές σε σχέση με τις ρωσικές, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει στη Μόσχα ένα προσωρινό στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η Δύση εξετάζει τρόπους αντιμετώπισης της απειλής.

Η Γερμανία συζητά την ανάπτυξη δυνατοτήτων αντιμετώπισης εχθρικών δορυφόρων, ενώ οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενισχύουν την επιτήρηση και την προστασία των διαστημικών υποδομών.

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Υπάρχει, πάντως, και σαφές νομικό εμπόδιο: η Συνθήκη για το Διάστημα του 1967 απαγορεύει την τοποθέτηση πυρηνικών όπλων και άλλων όπλων μαζικής καταστροφής σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η Ρωσία είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης.

Η Μόσχα απορρίπτει τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τις αβάσιμες και υποστηρίζοντας ότι το διαστημικό της πρόγραμμα εξυπηρετεί ειρηνικούς σκοπούς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση ότι επίκειται η συγκεκριμένη εκτόξευση.

Το προηγούμενο, ωστόσο, είναι πραγματικό.

Το 1962, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την πυρηνική δοκιμή Starfish Prime, πυροδοτώντας βόμβα σε ύψος περίπου 400 χιλιομέτρων πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η έκρηξη προκάλεσε βλάβες σε δορυφόρους, ενώ ο ηλεκτρομαγνητικός παλμός επηρέασε ακόμη και συστήματα ηλεκτροφωτισμού και τηλεπικοινωνιών στη Χαβάη.

Σήμερα, περισσότερο από έξι δεκαετίες αργότερα, η ανθρωπότητα εξαρτάται πολύ περισσότερο από το Διάστημα.

Και μια πυρηνική έκρηξη σε τροχιά δεν θα απειλούσε απλώς στρατιωτικούς στόχους, αλλά τις ίδιες τις τεχνολογικές υποδομές πάνω στις οποίες στηρίζεται ο σύγχρονος κόσμος.