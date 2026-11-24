Όσοι διαφωνούν με το ενδεχόμενο αυτό προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα, θέτοντας σε κίνδυνο Αμερικανούς αξιωματούχους

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης φέρονται να έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο διεξαγωγής στοχευμένων επιχειρήσεων με στόχο την εξόντωση υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται έναν Αμερικανό αξιωματούχο και ακόμη ένα πρόσωπο με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ορισμένοι στην κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμούν ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να συμβάλει στον τερματισμό της σύγκρουσης.

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Ωστόσο, όσοι διαφωνούν με το ενδεχόμενο αυτό προειδοποιούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα, θέτοντας σε κίνδυνο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Κατά τις ίδιες πηγές, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο βρισκόταν εδώ και καιρό υπό εξέταση, ωστόσο επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τις επόμενες κινήσεις της Ουάσιγκτον με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι ισραηλινό πλήγμα τον Φεβρουάριο του 2026 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξέλιξη που πυροδότησε μια παρατεταμένη σύγκρουση, η οποία μέχρι σήμερα παραμένει χωρίς οριστική διευθέτηση.