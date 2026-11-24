Η Oxford Economics προβλέπει κορύφωση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2028 και έναν μακροχρόνιο πόλεμο τιμών που θα ευνοήσει τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, απειλώντας την αμερικανική βιομηχανία σχιστολιθικού πετρελαίου.

Η ενεργειακή επανάσταση που μετέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό δύναμη του πλανήτη ενδέχεται να πλησιάζει στο σημείο καμπής της. Η σταδιακή υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου, ως αποτέλεσμα της ηλεκτροκίνησης και της ενεργειακής μετάβασης, απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, επιστρέφοντας ένα σημαντικό μέρος της ισχύος στις παραδοσιακές πετρελαιοπαραγωγούς χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με ανάλυση της Oxford Economics, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου εισέρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το βασικό πρόβλημα δεν θα είναι η επάρκεια των αποθεμάτων, αλλά η δυνατότητα διάθεσης της παραγωγής. Σε έναν κόσμο που θα χρειάζεται ολοένα και λιγότερο πετρέλαιο, οι παραγωγοί με το χαμηλότερο κόστος εξόρυξης θα αποκτήσουν καθοριστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

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Η βρετανική εταιρεία οικονομικών αναλύσεων εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση, η οποία διαμορφώθηκε στα 105 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2025, θα κορυφωθεί το 2028 και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, υποχωρώντας στα 85 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως έως το 2060. Πρόκειται για μείωση περίπου 19% σε σχέση με το 2025, παρά το γεγονός ότι η παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Η εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να περιορίσουν δραστικά την εξάρτηση από το πετρέλαιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έως το 2050 η ποσότητα πετρελαίου που απαιτείται για την παραγωγή κάθε μονάδας παγκόσμιου ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα έχει μειωθεί περίπου στο μισό.

Η αχίλλειος πτέρνα του αμερικανικού fracking

Η εξέλιξη αυτή απειλεί πρωτίστως τις Ηνωμένες Πολιτείες, των οποίων η εντυπωσιακή άνοδος στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά στηρίχθηκε στην τεχνολογία της υδραυλικής ρωγμάτωσης, γνωστής ως fracking.

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Σε αντίθεση με τα μεγάλα συμβατικά κοιτάσματα της Μέσης Ανατολής, τα κοιτάσματα σχιστολιθικού πετρελαίου χαρακτηρίζονται από ταχεία υποχώρηση της παραγωγικότητας των γεωτρήσεων. Οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν διαρκώς νέες γεωτρήσεις και να επενδύουν σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να διατηρούν σταθερά τα επίπεδα παραγωγής τους.

Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, την οποία επικαλείται η Oxford Economics, οι Αμερικανοί παραγωγοί χρειάζονται κατά μέσο όρο τιμή περίπου 66 δολαρίων ανά βαρέλι ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμη η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων.

Ωστόσο, οι αναλυτές προβλέπουν ότι έως το 2030 η διεθνής τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί λίγο κάτω από τα 60 δολάρια ανά βαρέλι, σε σταθερές τιμές του 2026, ενώ μακροπρόθεσμα το οριακό κόστος παραγωγής εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά στα 50 δολάρια.

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Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, σημαντικό μέρος των νέων επενδύσεων στην αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία κινδυνεύει να καταστεί ασύμφορο. Η Oxford Economics προβλέπει ότι έως το 2060 η συνολική παραγωγή πετρελαίου και άλλων υγρών υδρογονανθράκων στις ΗΠΑ θα μπορούσε να μειωθεί κατά περισσότερα από 15 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Η μεγάλη επιστροφή της Μέσης Ανατολής

Στον αντίποδα, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν τεράστια συμβατικά κοιτάσματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με σημαντικά χαμηλότερο κόστος εξόρυξης.

Η Oxford Economics εκτιμά ότι έως το 2060 η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή της κατά 4,8 εκατομμύρια βαρέλια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά 1,5 εκατομμύριο. Συνολικά, οι δύο χώρες θα μπορούσαν να προσθέσουν 6,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως στην παραγωγή τους, την ώρα που η παγκόσμια αγορά θα συρρικνώνεται.

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Η ενεργειακή μετάβαση δημιουργεί έτσι ένα φαινομενικά παράδοξο αποτέλεσμα. Ενώ περιορίζει τη συνολική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, ενδέχεται να ενισχύσει τη σχετική επιρροή των πετρελαιοπαραγωγών χωρών του Περσικού Κόλπου, καθώς οι ακριβότεροι ανταγωνιστές τους θα δυσκολεύονται να παραμείνουν στην αγορά.

Ο ΟΠΕΚ μπροστά σε μια ιστορική αλλαγή στρατηγικής

Για δεκαετίες, ο ΟΠΕΚ επιχειρούσε να στηρίζει τις διεθνείς τιμές μέσω συντονισμένων περιορισμών της παραγωγής. Σε μια αγορά όμως όπου η ζήτηση μειώνεται διαρκώς, η διατήρηση αυτής της στρατηγικής γίνεται δυσκολότερη.

Οι χώρες με χαμηλό κόστος εξόρυξης θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται χαμηλότερες τιμές, προκειμένου να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο της συρρικνούμενης αγοράς. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένο πόλεμο τιμών και να αποδυναμώσει τους παραδοσιακούς μηχανισμούς ελέγχου της προσφοράς του ΟΠΕΚ.

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Βεβαίως, το χαμηλό κόστος εξόρυξης δεν σημαίνει ότι οι οικονομίες του Κόλπου μπορούν να αντέξουν επ’ αόριστον τις χαμηλές τιμές. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί τους εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τα πετρελαϊκά έσοδα, ενώ τα φιλόδοξα επενδυτικά προγράμματά τους απαιτούν τεράστιους χρηματοδοτικούς πόρους.

Τι σημαίνει για την Ευρώπη και την Ελλάδα

Για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και ιδιαίτερα για χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, όπως η Ελλάδα, μια μακροχρόνια περίοδος φθηνότερου πετρελαίου θα μπορούσε να περιορίσει το ενεργειακό κόστος, να βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο και να μειώσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Παράλληλα, όμως, η μεγαλύτερη συγκέντρωση της παγκόσμιας παραγωγής στη Μέση Ανατολή θα δημιουργούσε νέους κινδύνους ενεργειακής εξάρτησης, ενώ οι χαμηλότερες τιμές των συμβατικών καυσίμων θα μπορούσαν να επιβραδύνουν ορισμένες επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας.

Το σενάριο της Oxford Economics δεν αποτελεί βεβαιότητα. Η τεχνολογική πρόοδος, η περαιτέρω μείωση του κόστους του fracking, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η ταχύτητα της ενεργειακής μετάβασης μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τις προβλέψεις.

Η μεγάλη μάχη των επόμενων δεκαετιών, πάντως, ενδέχεται να μην αφορά πλέον το ποιος διαθέτει περισσότερο πετρέλαιο, αλλά το ποιος μπορεί να το παράγει φθηνότερα και να συνεχίσει να το πουλά σε έναν κόσμο που θα το χρειάζεται όλο και λιγότερο.