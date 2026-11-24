Η Σενεγάλη δικαιώθηκε από το CAS και ανέκτησε το τρόπαιο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής 2026, ωστόσο το Μαρόκο δεν σκοπεύει να αφήσει την υπόθεση να κλείσει.

Η μαροκινή ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι θα αμφισβητήσει την απόφαση, επικαλούμενη επαφή διαιτητή του CAS με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας της Σενεγάλης πριν από την έκδοσή της.

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Σύμφωνα με την πλευρά του Μαρόκου, η αμφισβήτηση βασίζεται σε επιβεβαιωμένη επικοινωνία του Ούλριχ Χας, καθηγητή αθλητικού δικαίου και διαιτητή του CAS, με τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σενεγάλης, μόλις 48 ώρες πριν από την ανακοίνωση της απόφασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας του Μαρόκου:

“Η Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Μαρόκου (FRMF) έλαβε γνώση της απόφασης που εκδόθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, στη Λωζάνη της Ελβετίας, από το Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), σχετικά με την έφεση που άσκησε η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Σενεγάλης κατά της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων της Συνομοσπονδίας Αφρικανικού Ποδοσφαίρου (CAF), η οποία αφορούσε τον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής (Μαρόκο 2025).

Στο πλαίσιο αυτό, η FRMF εξέφρασε την έκπληξη και τη διαμαρτυρία της για το γεγονός ότι το αίτημά της δεν έγινε δεκτό. Το αίτημα αυτό αφορούσε την ανάγκη εξαγωγής των απαραίτητων νομικών συμπερασμάτων από πρακτικές που ενδέχεται να υπονομεύσουν την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαιτητικής διαδικασίας, και συγκεκριμένα από τα διαπιστωμένα γεγονότα που αφορούν επικοινωνία μεταξύ του Γερμανού διαιτητή Ulrich Haas και του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, 48 ώρες πριν από την ανακοίνωση της απόφασης.

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Η FRMF επισημαίνει, επίσης, ότι η απόφαση δεν έλαβε υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν πρόσφατα τόσο από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) —το διεθνές όργανο που είναι αρμόδιο για τους κανόνες του παιχνιδιού— όσο και από τη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA), αναφορικά με την αποχώρηση παικτών από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή, καθώς και με τις ευθύνες και τις πειθαρχικές κυρώσεις που απορρέουν από μια τέτοια ενέργεια.

Κατά συνέπεια, η FRMF επαναλαμβάνει την αποφασιστικότητά της να εξαντλήσει κάθε δυνατή νομική οδό προκειμένου να αμφισβητήσει την εν λόγω απόφαση του CAS”.