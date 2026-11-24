Πολίτες περιγράφουν σκηνές τρόμου με απότομους ελιγμούς και επιθετικές αντιδράσεις της οδηγού, υποστηρίζοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις κινδύνευσαν να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα

Σοβαρές καταγγελίες για την επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά 51χρονης γυναίκας στη λεωφόρο Συγγρού και σε άλλους δρόμους έρχονται στο φως. Οδηγοί περιγράφουν σκηνές τρόμου, με απότομους ελιγμούς, επικίνδυνα φρεναρίσματα, κορναρίσματα και επιθετικές αντιδράσεις, υποστηρίζοντας πως σε αρκετές περιπτώσεις κινδύνευσαν να εμπλακούν σε τροχαίο ατύχημα.

«Θα σκοτώσει κόσμο», λέει χαρακτηριστικά μία από τις καταγγέλλουσες, περιγράφοντας την τρομακτική εμπειρία της με την 51χρονη οδηγό στη λεωφόρο Συγγρού.

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Μαρτυρίες οδηγών αποκαλύπτουν την επικίνδυνη συμπεριφορά της στους δρόμους, με απότομους ελιγμούς και φρεναρίσματα που, όπως καταγγέλλουν, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα.

«Την έχω πετύχει κι εγώ στη Συγγρού να κάνει ελιγμούς-ελιγμούς και με τρομοκράτησε. Δηλαδή ήταν να πέσει πάνω μου, να με χτυπήσει. Αφού έλεγα να φανταστείτε, έφτασα στο σημείο λέω έτσι και τη σταματήσω, να της ρίξω χαστούκια. Μέχρι εκεί σκεφτόμουν. Αυτή όχι απλά στο τρελοκομείο, έτσι είπα της κοπέλας, πρέπει να την πάνε στους βαριά ασθενείς, δηλαδή θα σκοτώσει κόσμο», ανέφερε καταγγέλλουσα στο Live News για την 51χρονη

Άλλος καταγγέλλων είπε: «Δεν το είχα δει καλά καλά αριστερά μου το αμάξι. Το είδα να μαρσάρει πολύ όταν βγήκαμε στον κεντρικό δρόμο. Μετά περίμενα εγώ να περάσει η κυρία μπροστά, μπήκα πίσω της και μετά περίμενα να ξαναφύγω από δεξιά για τον δρόμο του αεροδρομίου πηγαίναμε και έκανε ένα απότομο πάτημα στα φρένα για να πέσω πάνω της και απόρησα. Λέω ούτε κοντράραμε ούτε κάτι ας πούμε, ούτε με ήξερε».

Έτερη καταγγέλλουσα δήλωσε: «Βγήκα εγώ στον δρόμο τον κεντρικό ελέγχοντας όπως πάντα τον δρόμο και ξαφνικά ακούω μηχανή αυτοκινήτου σαν μαρσάρισμα να προσπαθεί να με φτάσει για να με περάσει. Και κάνω δεξιά. Λέω έλα Παναγία μου. Μου κορνάρει εκείνη έντονα και αρχίζει και βγάζει απ’ το αυτοκίνητο το χέρι της. Μου έκανε εκεί πέρα διάφορα. Ήταν αφύσικη η αντίδραση. Δηλαδή έτσι δεν κάνει…».