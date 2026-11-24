Το Δημόσιο πλήρωνε για ανύπαρκτες διανυκτερεύσεις, με τη συνολική ζημιά να υπολογίζεται σε περισσότερα από 12,6 εκατομμύρια ευρώ

Στο πλαίσιο έρευνας που διενήργησαν οι αδιάφθοροι της ΕΛ.ΑΣ. αποκαλύφθηκε η δράση οργανωμένου κυκλώματος με παρουσία στην Αθήνα, τη Μυτιλήνη και τα Ιωάννινα, το οποίο φέρεται να εξαπατούσε το Δημόσιο μέσω πλαστών αποδείξεων ξενοδοχείων και καταλυμάτων.

Με τα συγκεκριμένα παραστατικά εμφανίζονταν ως πραγματοποιηθείσες διαμονές αστυνομικών και άλλων ένστολων κατά τη διάρκεια υπηρεσιακών μετακινήσεων, παρότι στην πραγματικότητα δεν είχαν διανυκτερεύσει στα συγκεκριμένα καταλύματα.

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Με αυτές τις αποδείξεις, οι ένστολοι ζητούσαν και εισέπρατταν χρήματα από τις υπηρεσίες τους ως έξοδα διαμονής. Έτσι, το Δημόσιο πλήρωνε για ανύπαρκτες διανυκτερεύσεις, με τη συνολική ζημιά να υπολογίζεται σε περισσότερα από 12,6 εκατομμύρια ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι 1.291 ένστολοι εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Ας υποθέσουμε ότι ένας αστυνομικός πηγαίνει για υπηρεσία από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Το Δημόσιο προβλέπει ότι θα του πληρώσει τα έξοδα διαμονής του.

Αντί όμως να μείνει σε ξενοδοχείο, παίρνει από το κύκλωμα μια ψεύτικη απόδειξη ότι δήθεν πλήρωσε δωμάτιο.

Καταθέτει την απόδειξη στην υπηρεσία του, εμφανίζει ότι πλήρωσε για τη διαμονή του και ζητά να αποζημιωθεί.

Έτσι, εισπράττει χρήματα για έξοδα που στην πραγματικότητα δεν έκανε.

Το κύκλωμα παίρνει τη συμφωνημένη αμοιβή του και το υπόλοιπο ποσό καταλήγει στον ένστολο.

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Ουσιαστικά δηλαδή, χρέωναν στο Δημόσιο ξενοδοχεία στα οποία δεν είχαν κοιμηθεί ποτέ.

17 συλλήψεις

Στις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα συνελήφθησαν 17 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στα δύο κυκλώματα. Ανάμεσά τους ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός.

Τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβαναν ψεύτικες αποδείξεις διαμονής στο όνομά τους, τις οποίες θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν για να εισπράξουν χρήματα από το Δημόσιο για διανυκτερεύσεις που δεν είχαν πραγματοποιήσει.