Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την παρατεταμένη δημοσιότητα της υπόθεσης, φοβούμενοι ότι η κυβέρνηση χάνει την επαφή με τους πολίτες

Γκρίνια υπάρχει στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας για το «θέμα Λιάκου», που όπως λένε κάποιοι γαλάζιοι σέρνεται στη δημόσια σφαίρα με τρόπο που τους φέρνει σε δύσκολη θέση.

Και με τον κίνδυνο, όπως επισημάνουν οι ίδιες πηγές, να «κακοφορμίσει», προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερο τραύμα στην εικόνα της κυβέρνησης.

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Η δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή Ανατολικής Αττικής Στέλιου Πέτσα ότι κάθε μέρα υπάρχει και «ένα επεισόδιο» στην υπόθεση και, κυρίως, το σχόλιο του ότι «δεν μου αρέσει που υπάρχει για τέταρτη μέρα σήμερα, πέμπτη αυτή η συζήτηση» (Kontra24) εκφράζει και άλλους στο γαλάζιο παρασκήνιο.

Ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε τη δυσαρέσκεια του και αιχμηρά σημείωσε ότι «θα πρέπει να τελειώσει αυτή η συζήτηση» άμεσα.

Την ίδια ώρα από την κομματική έδρα στην Πειραιώς επιχειρήθηκε αντεπίθεση – μια προσπάθεια για απεγκλωβισμό από την υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου – με ερωτήματα προς την ηγεσία της ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα για δημοσιεύματα που αφορούν τον γραμματέα του κόμματος Μίλτο Χατζηγιαννάκη.

Όμως στο νεοδημοκρατικό παρασκήνιο βουλευτές συζητούν με προβληματισμό περισσότερο το γεγονός ότι καλούνται να υπερασπιστούν «κάθε τόσο» κυβερνητικά στελέχη και χειρισμούς, αντί να τοποθετούνται για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και για τα προβλήματα των πολιτών.

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Οι γαλάζιοι πιάνουν άλλωστε τον παλμό απευθείας από ψηφοφόρους τους στις εκλογικές περιφέρειες και, όπως αναφέρουν, όταν μονοπωλούν την επικαιρότητα υποθέσεις σαν του υφυπουργού Λιάκου, η ΝΔ «χάνει» και σε δικά της ακροατήρια.

«Έχουμε ψηφίσει ένα πακέτο 2,2 δις για την κοινωνία και συζητάμε τις τελευταίες μέρες για υφυπουργούς της κυβέρνησης» είπε ο Στέλιος Πέτσας, μαρτυρώντας το ευρύτερο κλίμα.

Ερωτηθείς αν ο Βαγγέλης Λιάκος θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί, ο βουλευτής δεν πήρε θέση, σημειώνοντας ότι «δεν θα πω εγώ τι θα κάνει ένα μέλος της κυβέρνησης. Αυτό είναι θέμα του πρωθυπουργού να αποφασίζει και του ίδιου του ενδιαφερόμενου».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος είπε (Mega) ότι η υπόθεση δεν τον κάνει να αισθάνεται άνετα. «Στην πολιτική πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του. Αυτές οι καταστάσεις μερικές φορές δημιουργούν προβλήματα γιατί η ψυχή της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει καμία σχέση ούτε με διαφθορά, ούτε με αλαζονικές συμπεριφορές.

Η ψυχή της είναι ο νέος Νεοδημοκράτης που αγωνίζεται για την πατρίδα» είπε και σημείωσε ότι ο Μητσοτάκης «αντιδρά άμεσα σε τέτοια φαινόμενα, δεν είναι απαραίτητα φαινόμενα διαφθοράς, αλλά μπορεί να ναι κάποιες λανθασμένες συμπεριφορές οι οποίες δημιουργούν μία αρνητική εντύπωση».