Τρεις μήνες παρακολούθησης, συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών του Μεξικού και των ΗΠΑ και μια επιχείρηση με 361 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας και 14 αεροσκάφη οδήγησαν στη σύλληψη του διαβόητου αρχηγού του οργανωμένου εγκλήματος.

Μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των τελευταίων ετών κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό οδήγησε στη σύλληψη του Φάουστο Ισίδρο Μέσα Φλόρες, γνωστού ως «Τσάπο Ισίδρο», ενός από τους ισχυρότερους διακινητές ναρκωτικών στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Centella» (Αστραπή), πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου στην πολιτεία Σιναλόα, έπειτα από πολύμηνη συνεργασία των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών του Μεξικού και των αντίστοιχων αμερικανικών υπηρεσιών.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, επί τρεις μήνες οι Αρχές συγκέντρωναν πληροφορίες για τη δραστηριότητα του Μέσα Φλόρες, ο οποίος κινούνταν κυρίως στη βόρεια Σιναλόα, στην ευρύτερη περιοχή των πόλεων Γκουασάβε και Λος Μότσις.

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, στρατηγός Ρικάρδο Τρεβίγια, αποκάλυψε ότι τις ημέρες πριν από τη σύλληψη οι υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συγκεντρώσει κρίσιμα στοιχεία που επέτρεψαν τον εντοπισμό του καταζητούμενου. Στην προσπάθεια συνέδραμαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά 361 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας και 14 αεροσκάφη. Ο απολογισμός που παρουσιάστηκε από τις μεξικανικές Αρχές περιλαμβάνει 16 συλλήψεις και 16 νεκρούς, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από τις Αρχές ως μέλη του οργανωμένου εγκλήματος. Κατασχέθηκαν επίσης 28 όπλα, 17 οχήματα, ναρκωτικές ουσίες, χρηματικά ποσά και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Χερμάν Μέσα, γνωστός με το προσωνύμιο «Σεραφίν». Ο «Τσάπο Ισίδρο» μεταφέρθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Πόλη του Μεξικού.

Ο Μέσα Φλόρες δεν πρέπει να συγχέεται με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν. Πρόκειται για διαφορετική προσωπικότητα του μεξικανικού οργανωμένου εγκλήματος, με πολυετή παρουσία στα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και ιστορικές διασυνδέσεις με την εγκληματική οργάνωση των αδελφών Μπελτράν Λέιβα.

Η σύλληψή του αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη Σιναλόα, μια περιοχή που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στο επίκεντρο της δράσης των μεξικανικών καρτέλ και των συγκρούσεων για τον έλεγχο των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, η συμμετοχή των αμερικανικών υπηρεσιών αναδεικνύει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η διακίνηση ναρκωτικών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Πόλης του Μεξικού.

Διαφήμιση

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, είναι κατά πόσο η σύλληψη ενός ακόμη ισχυρού βαρόνου των ναρκωτικών μπορεί να αποδυναμώσει ουσιαστικά τα εγκληματικά δίκτυα. Η εμπειρία του Μεξικού έχει δείξει ότι η απομάκρυνση των επικεφαλής των καρτέλ δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη διάλυση των οργανώσεών τους. Αντιθέτως, σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργεί κενά εξουσίας, εσωτερικές συγκρούσεις και νέους κύκλους βίας.

Η επιτυχία της επιχείρησης «Centella» θα κριθεί, επομένως, όχι μόνο από τη σύλληψη του «Τσάπο Ισίδρο», αλλά και από τη δυνατότητα των Αρχών να εξαρθρώσουν το οικονομικό και επιχειρησιακό δίκτυο που συντηρούσε την ισχύ του.