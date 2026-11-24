Έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσε ο Μάρκος Γιορέντε, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο προσφέρει χαβιάρι στη μικρή κόρη του.

Η ανάρτηση του ποδοσφαιριστή της Ατλέτικο Μαδρίτης συγκέντρωσε τόσο επικριτικά όσο και υποστηρικτικά σχόλια.

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Στο στιγμιότυπο, η ενός έτους και εννέα μηνών Αμόρ απολαμβάνει το πολυτελές έδεσμα μαζί με τον πατέρα της. Ο Γιορέντε συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Το μοναδικό πρόσωπο που μπορεί να με κάνει να απολαμβάνω το γεγονός ότι μου παίρνει το μισό φαγητό».

Η δημοσίευση δεν άργησε να προκαλέσει αντιδράσεις στην πλατφόρμα X. Αρκετοί χρήστες θεώρησαν πως ο Ισπανός ποδοσφαιριστής προχώρησε σε ακόμη μία επίδειξη της οικονομικής του άνεσης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για την επιλογή του να δημοσιοποιήσει τη συγκεκριμένη οικογενειακή στιγμή.

«Δεν αμφισβητώ πολλά από όσα λέει, γιατί συμφωνώ μαζί του, αλλά το να ανεβάζει κάτι τέτοιο… είναι πραγματικά επίδειξη ανωτερότητας», ανέφερε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε πως «είναι η απόλυτη επίδειξη αλαζονείας, έχει χάσει εντελώς το μέτρο», ενώ υπήρξαν και εκείνοι που χαρακτήρισαν το στιγμιότυπο «περισσότερο γελοίο παρά οτιδήποτε άλλο».

Στον αντίποδα, αρκετοί υπερασπίστηκαν τον Γιορέντε, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για μια προσωπική στιγμή με την κόρη του και πως κάθε γονιός έχει το δικαίωμα να επιλέγει τι θα προσφέρει στο παιδί του.

Ορισμένοι στάθηκαν, μάλιστα, στη διατροφική αξία του χαβιαριού, με έναν χρήστη να γράφει πως «σίγουρα είναι πιο υγιεινό από τη μορταδέλα» και έναν άλλον να αναρωτιέται: «Ωμέγα-3 φυσικής προέλευσης για την κόρη του, και το πρόβλημα είναι… ποιο ακριβώς;».