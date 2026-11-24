Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία διεξαγωγής της

Η Ρωσία δεν διακρίνει ουσιαστικό όφελος από τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στον επόμενο γύρο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ θα πραγματοποιηθεί στο Αμπού Ντάμπι, χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία διεξαγωγής της.

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Ο Πεσκόφ σημείωσε ότι: «υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Όπως γνωρίζετε, οι Ευρωπαίοι επιμένουν αυτή να είναι μια τετραμερής συνάντηση. Δεν κατανοούμε ακόμη πλήρως τι παραπάνω θα προσέφερε η συμμετοχή των Ευρωπαίων, ποια επιπλέον συμβολή θα είχε στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας».

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ρωσική ηγεσία είχε επισημάνει ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει πρώτα να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στη Μόσχα.

Μέχρι στιγμής, οι Ευρωπαίοι λαμβάνουν μέρος εμμέσως στις συνομιλίες, αξιοποιώντας τα κανάλια επικοινωνίας που διατηρούν με το Κίεβο και την Ουάσινγκτον.

Εκπρόσωποι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Βρετανία καθώς και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Κομισιόν, θα εκπροσωπήσουν τους Ευρωπαίους συμμάχους του Κιέβου στις συνομιλίες, όπως συμφωνήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των «27» στο Δουβλίνο.