Χρηματοδότηση δύο εκατ. δολαρίων για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Αβάνα – Περισσότερα από 14 εκατ. δολάρια έχουν κινητοποιηθεί τη διετία 2025-2026.

Την ενίσχυση του συστήματος δημόσιας υγείας της Κούβας με χρηματοδότηση ύψους δύο εκατομμυρίων δολαρίων και την παροχή απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Αβάνα.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί κυρίως στη στήριξη του εθνικού προγράμματος εμβολιασμού της χώρας, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται υποχώρηση των ιστορικά υψηλών ποσοστών εμβολιαστικής κάλυψης.

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Η Κούβα διατηρούσε επί σειρά ετών ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης άνω του 98%, τα οποία το 2025 μειώθηκαν στο 95%. Η νέα χρηματοδότηση του ΠΟΥ αναμένεται να υποστηρίξει τον εμβολιασμό περίπου 62.000 νεογνών, περισσότερων από 780.000 παιδιών και άνω των 110.000 ατόμων που ανήκουν σε άλλες ομάδες κινδύνου. Παράλληλα, προβλέπεται η ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της λύσσας.

«Τα επιτεύγματα της Κούβας στον τομέα της δημόσιας υγείας, τα οποία κατακτήθηκαν με μεγάλες προσπάθειες, πρέπει να προστατευθούν», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση του οργανισμού να στηρίξει τον κουβανικό λαό απέναντι στις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας.

Ο Τέντρος έφθασε στην Κούβα στις 22 Νοεμβρίου, έπειτα από πρόσκληση του υπουργού Δημόσιας Υγείας Χοσέ Άνχελ Πορτάλ Μιράντα, ενώ συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της χώρας Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

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Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η διατήρηση της πρόσβασης των πολιτών στις βασικές υπηρεσίες υγείας, η ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών και η εξασφάλιση πρόσθετης διεθνούς χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, κατά τη διετία 2025-2026 ο οργανισμός και ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO) έχουν κινητοποιήσει περισσότερα από 14 εκατομμύρια δολάρια μέσω 14 προγραμμάτων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της βιωσιμότητας των υπηρεσιών υγείας, καθώς και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του υγειονομικού προσωπικού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο «William Soler» και το ομώνυμο παιδοκαρδιολογικό κέντρο, όπου συναντήθηκε με γιατρούς, νοσηλευτές και οικογένειες νοσηλευόμενων παιδιών.

Η αντιπροσωπεία παρέδωσε ιατρικά εφόδια και εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, οξύμετρα, στηθοσκόπια, θερμόμετρα, οφθαλμοσκόπια και ωτοσκόπια, με στόχο την ενίσχυση της δυνατότητας των νοσοκομείων να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες των ασθενών.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην κουβανική βιοτεχνολογία, έναν τομέα στον οποίο η χώρα έχει αναπτύξει σημαντική επιστημονική τεχνογνωσία. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ενημερώθηκε από στελέχη των μεγαλύτερων επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας της Κούβας για την ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων, τη νόσο Αλτσχάιμερ, τον καρκίνο και τον διαβήτη.

Η επίσκεψη, η δεύτερη του Τέντρος στην Κούβα υπό την ιδιότητα του γενικού διευθυντή του ΠΟΥ μετά το 2018, πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, οι δυσκολίες στην εξασφάλιση συναλλάγματος και οι περιορισμοί στις εισαγωγές ασκούν πιέσεις στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και στην επάρκεια φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων.

Η υποχώρηση της εμβολιαστικής κάλυψης αποτελεί μία από τις ενδείξεις των πιέσεων που δέχεται ένα σύστημα υγείας το οποίο επί δεκαετίες είχε ως βασικούς πυλώνες την πρόληψη, την πρωτοβάθμια περίθαλψη και την καθολική πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Η διεθνής παρέμβαση επιχειρεί να αποτρέψει την περαιτέρω υποχώρηση αυτών των κατακτήσεων, καθώς η διατήρηση υψηλών ποσοστών εμβολιασμού αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση όχι μόνο για την προστασία του πληθυσμού της Κούβας, αλλά και για την υγειονομική ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής της Καραϊβικής.