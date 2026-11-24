Με τον Τάσο Δουβίκα στην αρχική της σύνθεση θα παραταχθεί η Κόμο απέναντι στην ΑΕΚ, στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Σεσκ Φάμπρεγας επέλεξε σχηματισμό 4-2-3-1, με τον Σάντσες κάτω από τα δοκάρια. Στην αμυντική γραμμή, ο Κόουτο θα καλύψει τη δεξιά πλευρά, ο Βάλε την αριστερή, ενώ το κεντρικό δίδυμο θα αποτελέσουν οι Ραμόν και Τσαλομπά.

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Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Περόνε και Ντα Κούνια, με τον Νίκο Παζ σε πιο προωθημένο και ελεύθερο ρόλο.

Ο Λιμπεράλι θα αγωνιστεί στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής και ο Μπατούρινα στην αριστερή, ενώ ο Δουβίκας θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα της Κόμο: Μπουτέ, Κόουτο, Ραμόν, Τσαλόμπα, Βάλε, Περόνε, Μίγια, Ντε Κούνια, Παζ, Μπατούρινα, Δουβίκας.