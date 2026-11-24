Σκοπός της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση της βελτίωσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ενίσχυση της ετοιμότητας των Εφέδρων και τη μεταρρύθμιση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου που διέπει την Εφεδρεία, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κήρυξε σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, την έναρξη των εργασιών της 2ης Ημερίδας για την «Αναδιοργάνωση του Θεσμού της Εφεδρείας», που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ).

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η παρουσίαση της βελτίωσης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, με την ενίσχυση της ετοιμότητας των Εφέδρων και τη μεταρρύθμιση του θεσμικού και λειτουργικού πλαισίου που διέπει την Εφεδρεία, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

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Photο Credits: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος)

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, εκπρόσωποι των Γενικών Επιτελείων Αεροπορίας, Ναυτικού και Στρατού παρουσίασαν τις εξελίξεις στον θεσμό της Εφεδρείας στους αντίστοιχους Κλάδους, ενώ Έφεδροι Αξιωματικοί μετέφεραν την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ασκήσεις και διαγωνισμούς.

Ο κ. Δένδιας ανέφερε στον χαιρετισμό που απηύθυνε:

«Κυρίες και κύριοι,

Όπως επανειλημμένως έχω πει, η πλήρης Αναδιοργάνωση της Εφεδρείας είναι μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιεί η χώρα στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».

Δεν θα σας πω κάτι καινούριο, τα έχω επαναλάβει πολλές φορές, τα έχετε ακούσει. Μιλάμε για έναν θεσμό που βρίσκεται απολύτως στον πυρήνα της Πατρίδας μας, της παράδοσής μας, συνιστά τον διαχρονικό δεσμό της υπεράσπισής της Πατρίδας από τον ένοπλο Έλληνα πολίτη.

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Κατά την πρώτη Ημερίδα για την Αναδιοργάνωση της Εφεδρείας, είχα αναφερθεί εκτενώς στην ιστορική διάσταση του Θεσμού από την εποχή της Αθηναϊκής Δημοκρατίας μέχρι σήμερα, όμως η ιστορική παρακαταθήκη, απολύτως σημαντική, δεν επαρκεί.

Εμείς, η Πατρίδα μας σήμερα, η Ελλάδα του 21ου αιώνα, αντιμετωπίζει, και αυτό το έχω πει επανειλημμένως, υπαρκτή και δεδηλωμένη απειλή. Είμαστε η μόνη χώρα σε αυτόν τον πλανήτη η οποία αντιμετωπίζει δεδηλωμένη απειλή πολέμου, το casus belli, εάν ασκήσει δικαιώματά της, τα οποία προβλέπονται στο Διεθνές Δίκαιο.

Επίσης, υπάρχει η λογική των αριθμών. Απέναντι, λοιπόν, στη λογική των αριθμών, απέναντι στο 1 προς 10, η ελληνική κοινωνία αντιτάσσει την ενεργό Εφεδρεία. Τη δυνατότητα, δηλαδή, των πολιτών της να συντρέξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις στην υπεράσπιση της Πατρίδας, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

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Χάρηκα ιδιαίτερα διότι, ο Αντιστράτηγος Κορωνάκης, προηγουμένως σας ανέπτυξε με δωρικότητα αυτά τα οποία γίνονται ώστε να μπορεί η Ενεργός Εφεδρεία να στηριχθεί.

Τα δύο ανακαινισμένα Κέντρα στον Αυλώνα και στο Λιτόχωρο, το Κέντρο το οποίο σχεδιάζεται και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, ελπίζω, το πρώτο εξάμηνο του 2027 στην Κρήτη, ώστε να έχουμε τρία Κέντρα Εφεδρείας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, την ειδική εκπαίδευση επιτελών στη Σχολή Πολέμου. Τον κύκλο εκπαιδεύσεων τον οποίο θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα επιταχύνουμε, θεωρώ ότι αυτή είναι η πρώτη φάση την οποία πραγματοποιούμε. Θα υπάρξει δεύτερη και τρίτη φάση με περισσότερες εκπαιδεύσεις.

Photο Credits: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος)

Είναι απαραίτητο, απλώς δεν μπορούσε να γίνει αυτό αιφνιδιαστικά. Πρέπει να υπάρχει ένας χρόνος εξοικείωσης και επίσης η συμπλήρωση του αριθμού των 150.000 που αποτελεί τον στόχο του Γενικού Επιτελείου.

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Είναι, κυρίες και κύριοι, απολύτως απαραίτητη η ορθή λειτουργία του Θεσμού. Δεν χρειάζεται να σας πω το πόσο διάστημα έχουμε διανύσει, αυτό το μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Δεν θα ξεχάσω την πρώτη φορά που πήγα στο Λιτόχωρο σε εκπαίδευση Εφέδρων, όταν με τρόμο κατάλαβα από τα λεγόμενα των συναδέλφων ότι οι Έφεδροι καλούντο ακόμα το 2024, με έγγραφη πρόσκληση που επέδιδε αστυνομικός. Ό,τι ακριβώς, δηλαδή συνέβαινε και στις μέρες που υπηρέτησα εγώ το 1985, 40 χρόνια πριν. Και κάναμε, βεβαίως, το αυτονόητο, την ηλεκτρονική δυνατότητα πρόσκλησης.

Κυρίες και κύριοι,

Επίσης, θα πρέπει από κοινού να μελετήσουμε, και σε αυτό, κύριε Πρόεδρε, υφίσταται και για εσάς ένα βάρος, τρόπους, μηχανισμούς στενότερης σύνδεσης του Ενεργού Στρατεύματος με την Ενεργό Εφεδρεία, πέραν της εκπαίδευσης. Στις εθνικές επετείους, στις εκδηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, στις γενικά υπάρχουσες παρουσίες των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα στην κοινωνία και στη ζωή του Έθνους και της Πατρίδας.

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Θα ήθελα, στον βαθμό που μπορούμε, να συνδέσουμε απόλυτα την Ενεργό Εφεδρεία με τις Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας σε σταθερή και μόνιμη βάση, και όχι σε μια ευκαιριακή, έστω κι αν έχει προγραμματιστεί να είναι συχνότερη, στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων.

Photο Credits: Διεύθυνση Ενημέρωσης/Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/Ευάγγελος Καραΐσκος)

Κυρίες και κύριοι, δεν είχα κανένα σκοπό να έρθω εδώ στην αρχή της Ημερίδας σήμερα και να εκφωνήσω έναν πανηγυρικό λόγο. Ο σκοπός τον οποίο υπηρετεί η παρουσία μου είναι να σας παρακαλέσω θερμά, όχι μόνο για τη συμμετοχή των παρόντων στο θεσμό της Εφεδρείας, αυτό είναι δεδομένο, αλλά για την κινητοποίηση όλων των Εφέδρων ώστε να συμμετάσχουν στον απαραίτητο νέο Θεσμό.

Να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα πανευρωπαϊκό, για να μην πω παγκόσμιο, υπόδειγμα Εφεδρείας.

Για έναν βασικό λόγο: διότι είναι απολύτως απαραίτητο για την εθνική επιβίωση.

Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας».

Παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Ταξίαρχος (Ι) Ηλίας Ντίλης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΑ, ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Δρ. Νικόλαος Σαββόπουλος ως εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης κ.κ. Αντωνίου, ο Πρόεδρος της Ανώτατης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) Έφεδρος Λοχαγός (ΥΠ) Φίλιππος Κωσταράς, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Γκίνης, ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, έφεδροι Αξιωματικοί και Σπουδαστές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.