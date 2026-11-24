Διαγωνισμό 440.000 ευρώ προκήρυξε η Κύπρος για 22 νέους θαλάμους διαβατηρίων σε Λάρνακα και Πάφο, με μετροταινία ύψους στο τζάμι και υποδομές για Σένγκεν

Μετροταινία ενσωματωμένη στον υαλοπίνακα για τον έλεγχο του ύψους των ταξιδιωτών προβλέπουν, μεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές των 22 νέων θαλάμων διαβατηριακού ελέγχου που σχεδιάζεται να τοποθετηθούν στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Ο διαγωνισμός που προκήρυξε το Τμήμα Δημοσίων Έργων του κυπριακού Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων έχει εκτιμώμενη αξία 440.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Από τους θαλάμους, οι 12 θα τοποθετηθούν στη Λάρνακα και οι 10 στην Πάφο, μοιρασμένοι ισόποσα σε αφίξεις και αναχωρήσεις.

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Μετροταινίες ύψους και ειδικοί καθρέφτες

Στόχος της μετροταινίας στον μπροστινό τζάμι κάθε θυρίδας είναι να διευκολύνει τους λειτουργούς μετανάστευσης να συγκρίνουν άμεσα το ύψος του επιβάτη με όσα αναγράφονται στο ταξιδιωτικό του έγγραφο. Θα είναι διαφανής ή ημιδιαφανής, με υποδιαιρέσεις ανά δέκα εκατοστά και κλίμακα που θα φτάνει τουλάχιστον στα 2,10 μέτρα.

Παράλληλα, θα τοποθετηθούν ειδικοί καθρέφτες ώστε οι υπάλληλοι να βλέπουν τον χώρο μπροστά από τον θάλαμο και να εντοπίζουν παιδιά ή άτομα χαμηλού αναστήματος που συνοδεύονται από ενήλικες, χωρίς να χρειάζεται να σηκώνονται ή να μετακινούνται.

Υποδομές για βιομετρικά, κάμερες και προστασία δεδομένων

Οι θάλαμοι θα προετοιμαστούν τεχνικά ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν εξοπλισμό βιομετρικού ελέγχου — σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων για τα συστήματα Entry/Exit System (EES) και Visa Information System (VIS), καθώς και κάμερες προσώπου για το EES, σε μια περίοδο που η Κύπρος επιδιώκει την ένταξή της στη ζώνη Σένγκεν. Σε τέσσερις θαλάμους (έναν σε αφίξεις και έναν σε αναχωρήσεις ανά αεροδρόμιο) θα διαμορφωθεί κατάλληλο ύψος σάρωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων για άτομα με αναπηρία.

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Στις προδιαγραφές περιλαμβάνεται επίσης η πρόβλεψη υποδομών για έως δύο κάμερες ασφαλείας ανά θάλαμο, με δυνατότητα μετάδοσης εικόνας σε πραγματικό χρόνο και σύνδεσης με το σύστημα ασφαλείας του αεροδρομίου, για λόγους ασφάλειας ή διερεύνησης υποθέσεων και παραπόνων. Ο διαγωνισμός αφορά μόνο τις υποδομές και όχι την προμήθεια των καμερών ή του βιομετρικού εξοπλισμού.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τζάμια μονής κατεύθυνσης, ώστε οι ταξιδιώτες να μη βλέπουν τις οθόνες των υπολογιστών.

Χρονοδιάγραμμα και προθεσμίες

Οι νέοι θάλαμοι προορίζονται για συνεχή λειτουργία 24/7 με ελάχιστη διάρκεια ζωής τα 20 χρόνια. Η τοποθέτησή τους θα γίνει σταδιακά όσο τα αεροδρόμια παραμένουν σε λειτουργία, ώστε να μην διακοπεί ο έλεγχος διαβατηρίων.

Η κατασκευή τους ορίζεται εντός πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και η εγκατάσταση με τη δοκιμαστική λειτουργία σε ακόμη τρεις μήνες — δηλαδή συνολική ολοκλήρωση σε οκτώ μήνες, με μονοετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται ή χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους, οι προσφορές υποβάλλονται έως τις 21 Δεκεμβρίου 2026 και κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή.