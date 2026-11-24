Με Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στην Κόμο
Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο
Με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο αρχικό σχήμα και τον Ντέρεκ Κουτέσα στα άκρα παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο (22:00, Magenta Sport 2), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Ο Σέρβος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κοϊτά, καθώς και στους τραυματίες Αριάγκα και Ζούμπκοφ, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του.
Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Θωμάς Στρακόσια, με τους Λάζαρο Ρότα και Σταύρο Πήλιο στα δύο άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της οπισθοφυλακής ξεκινούν οι Φιλίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί.
Στη μεσαία γραμμή, ο Ραζβάν Μαρίν θα έχει δίπλα του τον Μίλαν Βιτάλις, καθώς ο Κάαν Κάιρινεν δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Στα άκρα θα αγωνιστούν οι Λόβρο Μάγερ και Ντέρεκ Κουτέσα.
Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να κινείται πίσω του.
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς