Οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κόμο

Με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο αρχικό σχήμα και τον Ντέρεκ Κουτέσα στα άκρα παρατάσσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο (22:00, Magenta Sport 2), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Κοϊτά, καθώς και στους τραυματίες Αριάγκα και Ζούμπκοφ, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές του.

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Κάτω από τα δοκάρια βρίσκεται ο Θωμάς Στρακόσια, με τους Λάζαρο Ρότα και Σταύρο Πήλιο στα δύο άκρα της άμυνας. Στο κέντρο της οπισθοφυλακής ξεκινούν οι Φιλίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί.

Στη μεσαία γραμμή, ο Ραζβάν Μαρίν θα έχει δίπλα του τον Μίλαν Βιτάλις, καθώς ο Κάαν Κάιρινεν δεν βρίσκεται ακόμη στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας. Στα άκρα θα αγωνιστούν οι Λόβρο Μάγερ και Ντέρεκ Κουτέσα.

Στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Λούκα Γιόβιτς, με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να κινείται πίσω του.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Πήλιος, Μουκουντί, Ρέλβας, Μαρίν, Βιτάλις, Μάγερ, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς