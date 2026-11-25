Η Ελλάδα δεν κατάφερε να ενισχύσει τη συγκομιδή της στη βαθμολογία της UEFA, μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Κόμο, με αποτέλεσμα να χάσει την ευκαιρία να διευρύνει την απόστασή της από την Τσεχία.

Παράλληλα, η νίκη της Γαλατασαράι επί της Άστον Βίλα επέτρεψε στην Τουρκία να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά από τη χώρα μας.

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Η μάχη για τη διατήρηση της 10ης θέσης παραμένει ανοιχτή, με την Ελλάδα να βρίσκεται μόλις 1.287 βαθμούς μπροστά από την 11η Τσεχία.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις αναμετρήσεις των τσεχικών ομάδων. Η Σλάβια Πράγας αντιμετωπίζει τη Βιγιαρεάλ, η Βικτόρια Πλζεν υποδέχεται την Μπενφίκα, η Σπάρτα Πράγας κοντράρεται με την Άλκμααρ, ενώ η Γιάμπλονετς φιλοξενεί τη Λουγκάνο.

Για τις ελληνικές ομάδες, η Πέμπτη (26/11) θα είναι επίσης καθοριστική.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα μάθουν ποιες πιθανότητες έχουν για την παρουσία τους στο Top-8 του Europa League και του Conference League αντίστοιχα, ενώ ο ΟΦΗ θα προσπαθήσει να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του για μια θέση στην πρώτη 24άδα του Europa League.

Η βαθμολογία της UEFA

9. Τουρκία 53.475 (4/5)

10. Ελλάδα 47.612 (4/5)

11. Τσεχία 46.325 (4/5)

12. Πολωνία 45.725 (2/5)

13. Νορβηγία 41.412 (4/5)

14. Δανία 40.806 (4/4)