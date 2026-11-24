Η κυβέρνηση του Ισραήλ προχώρησε σε καταγγελία κατά της Γαλατασαράι στην UEFA, με αφορμή πανό που ανάρτησαν οι φίλαθλοι της τουρκικής ομάδας εκφράζοντας τη στήριξή τους στον παλαιστινιακό λαό.

Η αποκάλυψη έγινε από τον πρόεδρο του συλλόγου, Ντουρσούν Οζμπέκ, λίγο μετά τη νίκη της Γαλατασαράι με 1-0 απέναντι στην Άστον Βίλα για το Champions League.

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Όπως ανέφερε, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης ενημερώθηκε από την ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την καταγγελία που υπέβαλε η κυβέρνηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε δηλώσεις του στο τουρκικό μέσο HT Spor, ο Οζμπέκ έκανε λόγο για καταγγελία με πολιτικά κίνητρα, υπερασπιζόμενος τη στάση των οπαδών της ομάδας.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η προβολή τέτοιων μηνυμάτων δεν αποτελεί υιοθέτηση πολιτικής θέσης από τη Γαλατασαράι, αλλά έκφραση ανθρωπιάς και συνείδησης.

Η δήλωση του Οζμπέκ

«Μάθαμε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου υπέβαλε καταγγελία εναντίον του συλλόγου μας στην UEFA, επικαλούμενη τα πανό που ανάρτησαν οι οπαδοί μας υπέρ του παλαιστινιακού λαού.



Ως τουρκικό έθνος, θα συνεχίσουμε, όπως κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας, να στεκόμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων και να αρνούμαστε να παραμείνουμε σιωπηλοί μπροστά στον πόνο που βιώνει ο παλαιστινιακός λαός.



Όπως αποδεικνύεται από τη συλλογική φωνή συνείδησης που υψώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο ενάντια στη δίωξη των Παλαιστινίων, αυτή δεν είναι μια πολιτική στάση, αλλά μια στάση που πηγάζει από την ανθρωπιά και τη συνείδηση.

Ελπίζουμε ότι η UEFA θα αντιμετωπίσει το ζήτημα με την ίδια ευαισθησία και δεν θα δεχθεί να εξετάσει μια καταγγελία που υποκινείται από πολιτικά κίνητρα.

Άλλωστε, ο τρόπος για να παραμείνει το ποδόσφαιρο απαλλαγμένο από την πολιτική δεν είναι να τιμωρούνται οι εκφράσεις ανθρωπιάς και συνείδησης, αλλά να εμποδίζεται η μετατροπή του ποδοσφαίρου σε αντικείμενο πολιτικών πιέσεων».