Δείτε τους τυχερούς αριθμούς για την κλήρωση Τζόκερ 3149 που πραγματοποιήθηκε στις 24/11 και μοιράζει πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (24/11) η κλήρωση 3149 του Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 24, 26, 30, 34, 36 και αριθμός Τζόκερ το 9.

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Οι κληρώσεις του Τζόκερ γίνονται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.