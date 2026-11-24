Από τους 15 συνολικά κατηγορούμενους, πέντε έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξε η Δικαιοσύνη σε άλλους δύο από τους συνολικά εννέα κατηγορούμενους, οι οποίοι απολογήθηκαν την Τρίτη (24/11) στον ανακριτή ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα με τις παράνομες επιστροφές φόρων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που εξαρθρώθηκε από την ΑΑΔΕ.

Μετά την απολογία τους. με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι ένας λογιστής κι ένας κατηγορούμενος, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο εμφανιζόταν άλλοτε ως λογιστής και άλλοτε ως επιχειρηματίας.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Μετά το τέλος των απολογιών, από τους 15 κατηγορούμενους, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, πέντε έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς τη Δευτέρα προφυλακίστηκαν οι δύο διευθυντές τραπεζών σε υποκαταστήματα σε Αγρίνιο και Γέρακα κι ένας διαχειριστής εταιρειών, ο οποίος λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος.