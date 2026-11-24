Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία στα 41 του χρόνια, καθώς με νέο τέρμα στη νίκη της Αλ Νασρ απέναντι στην Αλ Σαντ έφτασε τα 987 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ βρήκε δίχτυα στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης για την πέμπτη αγωνιστική του Champions League. Ο ίδιος κέρδισε το πέναλτι από τον Καμαρά, ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό σουτ νίκησε τον Μεσάλ Μπαρσάμ, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

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Με αυτό το γκολ, ο Ρονάλντο έφτασε τα 987 στην καριέρα του και πλέον χρειάζεται μόλις 13 για να συμπληρώσει τα 1.000 επίσημα τέρματα με συλλόγους και εθνική ομάδα.

Παράλληλα, ο «CR7» σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Στις 29 Οκτωβρίου είχε πετύχει χατ τρικ απέναντι στην Αλ Κολούντ, ενώ στις 20 Νοεμβρίου είχε βρει δίχτυα στην ήττα με 3-1 από την Αλ Αχλί.

Σε εκείνο το παιχνίδι, μάλιστα, είχε χάσει την ευκαιρία να πλησιάσει νωρίτερα το συγκεκριμένο ορόσημο, καθώς αστόχησε σε πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα στο δοκάρι.