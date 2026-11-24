Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ουκρανικές ειδικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη Λιβύη παρακολουθούσαν επί μήνες τις κινήσεις ρωσικών πολεμικών και εμπορικών πλοίων πριν από την επίθεση

Ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας αποκτά πλέον ένα απρόσμενο γεωγραφικό πεδίο αντιπαράθεσης: τη Λιβύη.

Η εντυπωσιακή ουκρανική επιχείρηση με θαλάσσια μη επανδρωμένα σκάφη στο λιμάνι της Βεγγάζης, στην ανατολική Λιβύη, είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση της ρωσικής κορβέτας Merkury και το πλήγμα στο φορτηγό πλοίο MV Angara.

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Η απόσταση από το ουκρανικό μέτωπο ξεπερνά τα 2.400 χιλιόμετρα, αποδεικνύοντας ότι η σύγκρουση μπορεί πλέον να μεταφερθεί πολύ πέρα από τα αρχικά γεωγραφικά της όρια.

Την ευθύνη ανέλαβε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαρακτηρίζει την επιχείρηση υποδειγματική. Σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιήθηκαν επτά ουκρανικής κατασκευής θαλάσσια drones, τα οποία μεταφέρθηκαν στην περιοχή με πλοίο-μητρικό και εξαπολύθηκαν εναντίον των στόχων.

Η κορβέτα Merkury, ένα από τα νεότερα πολεμικά πλοία της Ρωσίας, βυθίστηκε, ενώ το φορτηγό MV Angara, το οποίο η Ουκρανία υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού, δέχθηκε επίσης πλήγμα.

Η πιο εντυπωσιακή διάσταση της επιχείρησης αποκαλύφθηκε από τη Wall Street Journal. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ουκρανικές ειδικές δυνάμεις που βρίσκονταν στη Λιβύη παρακολουθούσαν επί μήνες τις κινήσεις ρωσικών πολεμικών και εμπορικών πλοίων, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τις διαδρομές και τις δραστηριότητές τους.

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Η επίθεση, επομένως, δεν φαίνεται να ήταν μια αιφνιδιαστική ενέργεια της τελευταίας στιγμής, αλλά το αποτέλεσμα μακράς προετοιμασίας και οργανωμένης συλλογής πληροφοριών. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί νέα δεδομένα σχετικά με την επιχειρησιακή παρουσία της Ουκρανίας στη Βόρεια Αφρική.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος εκτέλεσης της επίθεσης. Η χρήση πλοίου-μητρικού επιτρέπει τη μεταφορά και την εξαπόλυση μη επανδρωμένων σκαφών μακριά από τις ουκρανικές ακτές, διευρύνοντας σημαντικά την ακτίνα δράσης του Κιέβου.

Η ακριβής θέση από την οποία ξεκίνησαν τα drones δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ έχουν διατυπωθεί διαφορετικές εκδοχές για την προέλευσή τους. Το γεγονός, πάντως, ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μέσα σε λιβυκό λιμάνι αναδεικνύει τις νέες δυνατότητες του ουκρανικού ναυτικού πολέμου.

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Για τη Ρωσία, η Λιβύη δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη σύμμαχο. Η Μόσχα έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια σημαντική στρατιωτική και οικονομική παρουσία στην ανατολική πλευρά της χώρας, αξιοποιώντας τη στενή σχέση της με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Μέσω αυτής της συνεργασίας αποκτά πρόσβαση σε λιμάνια, αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δημιουργώντας ένα προγεφύρωμα στη Βόρεια Αφρική και το Σαχέλ. Η απώλεια της προηγούμενης στρατηγικής της θέσης στη Συρία έχει καταστήσει ακόμη σημαντικότερη αυτή την παρουσία.

Το λιμάνι του Τομπρούκ έχει επίσης αναδειχθεί σε σημαντικό κρίκο της ρωσικής εφοδιαστικής παρουσίας. Δημοσιογραφικές έρευνες και δορυφορικές εικόνες έχουν καταγράψει κινήσεις ρωσικών πλοίων και μεταφορές στρατιωτικού υλικού στην περιοχή.

Για τη Μόσχα, η ανατολική Λιβύη προσφέρει πρόσβαση στη Μεσόγειο και διευκολύνει τη μεταφορά προσωπικού και εξοπλισμού προς τις αφρικανικές της δραστηριότητες.

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Η ρωσική αντίδραση στην επίθεση έχει ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, Ρώσοι στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες μετέβησαν στη Βεγγάζη για να εξετάσουν τις συνθήκες της επίθεσης και τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στα ουκρανικά drones να πλήξουν τα πλοία. Το πλήγμα δεν αφορά, συνεπώς, μόνο την απώλεια ενός πολεμικού σκάφους, αλλά και την αξιοπιστία της ρωσικής προστασίας των στρατιωτικών της εγκαταστάσεων εκτός Ευρώπης.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι η ίδια η Λιβύη παραμένει διαιρεμένη από την ανατροπή και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφι το 2011. Στη δυτική πλευρά βρίσκεται η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, υπό τον Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, ενώ η ανατολική περιοχή, με κέντρο τη Βεγγάζη, ελέγχεται από τις δυνάμεις του Χαφτάρ, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης καταδίκασε την ουκρανική επιχείρηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να χρησιμοποιείται το λιβυκό έδαφος για στρατιωτικές επιχειρήσεις ξένων δυνάμεων.

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Η αποστολή του ΟΗΕ στη Λιβύη ζήτησε ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα, προειδοποιώντας ότι η χώρα δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο μάχης ξένων συγκρούσεων. Από την πλευρά του, το Κίεβο υποστηρίζει ότι η επιχείρηση ήταν νόμιμη πράξη αυτοάμυνας, καθώς τα πλοία συνδέονταν με τη ρωσική στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ενδεχόμενο επέκτασης της σύγκρουσης στη Μεσόγειο αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο. Η επίθεση στη Βεγγάζη σημειώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με πλήγμα σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στη Βαλτική, γεγονός που αναδεικνύει τη γεωγραφική διεύρυνση των ουκρανικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών θαλάσσιων μεταφορών.

Η Μόσχα καλείται να προστατεύσει τα πλοία, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και τις εφοδιαστικές της γραμμές σε διαφορετικές θαλάσσιες ζώνες, από τη Βαλτική και τη Μαύρη Θάλασσα έως την κεντρική Μεσόγειο.

Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να αγγίξουν άμεσα και την Ευρώπη. Η αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στη Μεσόγειο δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, ενώ η παρουσία ρωσικών και νατοϊκών δυνάμεων στην ίδια ευρύτερη περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο επικίνδυνων περιστατικών ή λανθασμένων υπολογισμών.

Μια επίθεση σε πλοίο τρίτης χώρας, ένα περιστατικό κοντά σε νατοϊκή εγκατάσταση ή μια ρωσική ενέργεια αντιποίνων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διπλωματική κρίση.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση μπορεί να επεκταθεί βαθύτερα στην αφρικανική ήπειρο. Η ρωσική παρουσία στο Σαχέλ, οι στρατιωτικές συνεργασίες της Μόσχας με κυβερνήσεις της περιοχής και οι προσπάθειες της Ουκρανίας να πλήξει τα δίκτυα υποστήριξής της δημιουργούν ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού, στο οποίο η Λιβύη λειτουργεί ως κρίσιμος γεωγραφικός σύνδεσμος.

Το διακύβευμα, επομένως, δεν είναι πλέον μόνο ποιος θα επικρατήσει στο ουκρανικό μέτωπο.

Είναι κατά πόσο ο πόλεμος θα συνεχίσει να μεταφέρεται σε περιοχές που μέχρι σήμερα βρίσκονταν στην περιφέρειά του, συμπαρασύροντας νέες χώρες και απειλώντας εμπορικές και στρατιωτικές υποδομές. Η Βεγγάζη έστειλε ένα σαφές μήνυμα: η απόσταση δεν αποτελεί πλέον εγγύηση ασφαλείας για τις ρωσικές δυνάμεις. Και για τη Μεσόγειο, που αποτελεί ζωτικό χώρο για την ευρωπαϊκή οικονομία, τη ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια νέα και ιδιαίτερα σύνθετη εστία κινδύνου.