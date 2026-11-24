Με τον Χρήστο Τζόλη στο αρχικό σχήμα θα παραταχθεί η Άρσεναλ απέναντι στην Ντόρτμουντ, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θα ξεκινήσει από τον πάγκο για τη γερμανική ομάδα, στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Έλληνας διεθνής εξτρέμ επιστρέφει στην ενδεκάδα για τρίτη φορά μετά την αποθεραπεία του.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Είχε προηγηθεί η συμμετοχή του ως αλλαγή στα παιχνίδια με τη Λίβερπουλ, όπου αγωνίστηκε για 84 λεπτά, και τη Χαλ, όπου έπαιξε για 69 λεπτά. Ωστόσο, αυτή είναι η πρώτη φορά που παίρνει θέση βασικού σε αναμέτρηση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ενδεκάδα της Άρσεναλ: Κέπα, Γουάιτ, Κόνσα, Γκαμπριέλ, Χινκάπιε, Ράις, Σκέλι, Μαντουέκε, Έντεγκααρντ, Τζόλης, Γιόκερες.

Στον πάγκο: Μεσλιέ, Πόρτερ, Μοσκέρα, Τίμπερ, Καλαφιόρι, Σαλίμπα, Γκιμαράες, Έζε, Ντάουμαν, Μερίνο, Χάβερτζ.

Από την πλευρά της Ντόρτμουντ, ο Νίκο Κόβατς επέλεξε τον Μπάιερ για την αρχική ενδεκάδα, δίπλα στον Φάμπιο Σίλβα, αφήνοντας τον Καρέτσα μεταξύ των αναπληρωματικών. Στον πάγκο βρίσκεται επίσης ο Σέρχου Γκιρασί.

Η ενδεκάδα της Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Σλότερμπερκ, Άντον, Γκαντού, Σβένσον, Ενμέτσα, Φέρμαν, Μπέλιγχαμ, Ρίερσον, Σίλβα, Μπάιερ.

Στον πάγκο: Μάιερ, Ντρέβες, Μανέ, Ρετζιάνι, Μπενσεμπαϊνί, Τσουκουεμέκα, Ντουάρτε, Ενουανέρι, Ζαμπίτσερ, Άλμπερτ, Καρέτσας, Γκιρασί.