Καταπέλτης το πόρισμα - Η ακτινογραφία της κατάστασης και τα... «τρικ» για τη βελτίωση της εικόνας - Οι επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες ακινήτων: «πάγωμα» συμβολαίων, οικοδομικών αδειών

Πρόωρα – και χωρίς προηγούμενη ολοκλήρωση της εξέτασης αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές ή τον ανάδοχο –, περατώθηκε η κτηματογράφηση σε πολλές περιοχές.

Την ίδια ώρα, μεγάλος αριθμός ακινήτων καταχωρίστηκε ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», ενστάσεις παραμένουν ανεξέταστες, ενώ υπάρχουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις αλλά και ο κίνδυνος νέων δικαστικών αντιδικιών.

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Τις σοβαρές παθογένειες στο Ελληνικό Κτηματολόγιο επιβεβαιώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο με το τελικό επίσημο πόρισμά του. Το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο διατηρεί τις βασικές διαπιστώσεις της Εκθεσης Ελέγχου (Μάιος 2025) και αυτό, παρά τις αναλυτικές αντιρρήσεις και απαντήσεις που διατύπωσε η διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Οι προαναφερόμενες διαπιστώσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περιλαμβάνονται πλέον στην οριστική Ετήσια Έκθεση Ευρημάτων, Πορισμάτων και Συστάσεων για το 2025, την οποία ενέκρινε ομόφωνα η Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

Η έκθεση παραδόθηκε στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη στις 9 Οκτωβρίου 2026 και δημοσιοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2026.

Ολο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί έχει άμεσο αντίκτυπο στους ιδιοκτήτες. Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, η περαίωση για παράδειγμα της κτηματογράφησης, ακόμη κι αν εκκρεμούν δηλώσεις ή αιτήσεις διόρθωσης, μεταφέρονται πλέον στη φάση της «Λειτουργίας» του Κτηματολογίου.

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Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα για τους ιδιοκτήτες, αφού από το Κτηματολόγιο λένε πως «είναι πολύ σημαντικό τυχόν σφάλματα και παραλείψεις να διορθωθούν στην ανάρτηση και όχι στην επόμενη φάση δηλώσεων που απαιτεί πολύπλοκές, δαπανηρές και χρονοβόρες διαδικασίες (π.χ. δικαστική απόφαση).

Επιπλέον, αποκλίσεις του εμβαδού άνω του αποδεκτού ορίου (συνήθως 5% έως 7% ανάλογα με την περιοχή), λανθασμένα ποσοστά συνιδιοκτησίας ή ασυμφωνίες με τις δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων «παγώνουν» συμβόλαια, γονικές παροχές και οικοδομικές άδειες μέχρι να ολοκληρωθεί η διόρθωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, το ποσοστό περαίωσης ανέρχεται στο 81%. Σε παλαιότερες αναρτήσεις αναφέρονταν συγκεκριμένα «ποσοστό ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης».Τίθεται έτσι το ερώτημα: Γιατί έχουμε αλλαγή στη διατύπωση;

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Πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, επισημαίνουν πως «ολοκλήρωση της κτηματογράφησης» σημαίνει πως έχουν τελειώσει οι ενστάσεις, οι διορθώσεις και οι αμφισβητήσεις». Και επειδή κάτι τέτοιο θα πάρει χρόνια, η διατύπωση αναπροσαρμόστηκε σε «ποσοστό περαίωσης», δηλαδή να έχει γίνει μόνο η ανάρτηση…

Όνειρο απατηλό…

Όπως επισήμως έχει ανακοινωθεί, το χρονικό όριο ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης είναι η τελευταία μέρα του 2026. Αυτό σημαίνει, πως μέσα στο χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του χρόνου, θα πρέπει να έχει «περαιωθεί» το υπόλοιπο 19% της χώρας, δηλαδή ένα στα πέντε ακίνητα, κάτι, που με τα έως τώρα δεδομένα, φαντάζει πρακτικά αδύνατον.

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, αναφέρεται πως το 99% των ακινήτων έχει ΚΑΕΚ. Αυτό ισχύει, όμως, όπως λένε πηγές του Κτηματολογίου, «δεν ξέρουμε τον ιδιοκτήτη ή τον τελικό ιδιοκτήτη διότι εκκρεμούν εκατοντάδες χιλιάδες διορθώσεις, μεταβολές, αντιρρήσεις και ενστάσεις». Και η κατάσταση δεν προβλέπεται να έχει ξεκαθαρίσει, τουλάχιστον, έως το 2030…

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Οι 4 διαπιστώσεις

Από τον έλεγχο του Ανώτατου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις:

Πρώτη διαπίστωση: Σε πολλές περιοχές περατώθηκε πρόωρα η κτηματογράφηση χωρίς προηγούμενη ολοκλήρωση της εξέτασης αιτήσεων διόρθωσης και ενστάσεων από τις αρμόδιες επιτροπές ή τον ανάδοχο. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα χρήση της νομοθετικά προβλεπόμενης δυνατότητας περάτωσης χωρίς προηγούμενη ανάρτηση.

Επίσης, προβλέφθηκαν ιδιαίτερα αυστηρές διαδικαστικές προϋποθέσεις εξέτασης των αιτήσεων διόρθωσης. Οπως τονίζεται, τα μέτρα αυτά, ενώ επιταχύνουν την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογίου, μπορούν να προκαλέσουν παρατεταμένη αβεβαιότητα ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων και επιβάρυνση του δικαστικού συστήματος, αν δεν επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των εκκρεμοτήτων.



Δεύτερη διαπίστωση: Σημαντικός αριθμός ακινήτων έχει καταχωριστεί ως αγνώστου ιδιοκτήτη. Σημειώνεται πως με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης, μέχρι σήμερα, 3,45 εκατομμύρια δικαιώματα επί ακινήτων (σχεδόν 1 στα 10) είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη».

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Οπως αναφέρεται στην έκθεση, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης οφείλεται σε εγγενείς παράγοντες, αλλά και χρόνιες δυσλειτουργίες, όπως η ελλιπής καταγραφή της δημόσιας περιουσίας και η μη σύνταξη δασικών χαρτών.

Ο ρυθμός υλοποίησης επιβραδύνθηκε από συχνές μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου και λειτουργικά προβλήματα, όπως καθυστερήσεις στη συλλογή δηλώσεων, δυσχέρειες στη συγκρότηση των επιτροπών ενστάσεων και υποστελέχωση των υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου.



Τρίτη διαπίστωση: Υφίσταται νομοθετική ασάφεια ως προς το θεμελιώδες ζήτημα αν η οριστικοποίηση ανακριβών πρώτων εγγραφών συνεπάγεται πρωτότυπη κτήση της κυριότητας από τον ανακριβώς εγγεγραμμένο. Το καθεστώς αποζημιωτικής ευθύνης του Ελληνικού Κτηματολογίου για εσφαλμένες εγγραφές χρήζει επανεξέτασης.

Τέταρτη διαπίστωση: Υπάρχει μεγάλος αριθμός εκκρεμοτήτων σε ορισμένα Κτηματολογικά Γραφεία και υποκαταστήματα λόγω υποστελέχωσης. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της ψηφιοποίησης του αρχείου των υποθηκοφυλακείων προχωρά με ικανοποιητικό ρυθμό.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης επιτάχυνε σημαντικά τον νομικό έλεγχο των εγγραπτέων πράξεων, συνεπάγεται δε την ανάγκη πρόβλεψης κατάλληλων δικλίδων ασφαλείας. Οι διαδικασίες έχουν ψηφιοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό, διαπιστώνονται όμως σημαντικές δυσλειτουργίες.

Το βασικό μήνυμα

Το βασικό μήνυμα του επίσημου πορίσματος προς τη διοίκηση του Κτηματολογίου είναι ότι η ολοκλήρωση των κτηματολογικών μελετών δεν ισοδυναμεί με οριστική επίλυση των προβλημάτων ιδιοκτησίας.

Η εξέλιξη του έργου θα κριθεί πλέον και από την ικανότητα των υπηρεσιών να εκκαθαρίσουν τις εκκρεμότητες, να διασφαλίσουν τις συναλλαγές και να περιορίσουν την ανάγκη προσφυγής των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Ανοιχτές ενστάσεις

Το σημαντικότερο εύρημα της τελικής επίσημης έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε περιοχές όπου δεν έχει προηγηθεί η πλήρης εξέταση των αιτήσεων διόρθωσης και των ενστάσεων.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι η λειτουργία του Κτηματολογίου άρχισε, ενώ εξακολουθούσαν να υπάρχουν ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες, οι οποίες έπρεπε να εξεταστούν από τις αρμόδιες επιτροπές ή τους αναδόχους.

Το θέμα αφορά άμεσα εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που αμφισβητούν την καταχώριση ενός ακινήτου, το εμβαδόν του, τα όριά του ή το πρόσωπο που εμφανίζεται ως δικαιούχος.

Οι εκκρεμότητες αυτές, όπως προαναφέρθηκε, μπορούν να δυσχεράνουν τις συναλλαγές και να οδηγήσουν σε νέες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, εφόσον δεν επιλυθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες διόρθωσης.

Συν τοις άλλους, από το Κτηματολόγιο και τη διασύνδεσή του με άλλες βάσεις δεδομένων εξαρτώνται μία σειρά από άλλες συναλλαγές, αιτήσεις, διαδικασίες για ιδιοκτήτες και επαγγελματίες (π.χ. Ε9, ΑΑΔΕ, ΟΣΔΕ, αγρότες, «Εξοικονομώ», E-adeies, ταυτότητα ακινήτου, καθαρισμός οικοπέδων, αλλά και επενδύσεις, δημόσια έργα κ.ά.), γεγονός που ενίοτε μετατρέπει το Κτηματολόγιο από «λύση σε πρόβλημα».

Η έκθεση συνδέει επίσης τις δυσκολίες με την ελλιπή καταγραφή των ακινήτων του Δημοσίου, τη μη έγκαιρη σύνταξη δασικών χαρτών, τις συχνές αλλαγές της νομοθεσίας και τις καθυστερήσεις στη συγκρότηση επιτροπών ενστάσεων.