Αυτή τη φορά δρομολογείται νέα δεκαετής σύμβαση, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ

«Γκάζι» στο σχέδιο σταδιακής ιδιωτικοποίησης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας πατάει η κυβέρνηση, με τη διοίκηση του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) να ετοιμάζεται – λίγο πριν από τις εκλογές – να παραχωρήσει σε ιδιώτες και νέες λεωφορειακές γραμμές.

Χωρίς να έχουν καν δημοσιοποιηθεί κρίσιμα στοιχεία για την απόδοση των ιδιωτικών αναθέσεων τα τελευταία έξι χρόνια, αυτή τη φορά δρομολογείται νέα δεκαετής σύμβαση, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, για 12 λεωφορειακές γραμμές – φιλέτα.

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Το όλο σχέδιο εισόδου των ιδιωτών στις αστικές συγκοινωνίες, που ξεκίνησε το 2020 με αφορμή και την πανδημία, εξελίσσεται σε τρία στάδια:

Οκτώβριος 2020 – έναρξη με τα ΚΤΕΛ: Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, ο ΟΑΣΑ ανέθεσε με απευθείας σύμβαση στα ΚΤΕΛ Αττικής (σε συνεργασία και με επαρχιακά ΚΤΕΛ) την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε περίπου 60 περιαστικές και τοπικές γραμμές με 200 οχήματα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το δίκτυο της ΟΣΥ. Οι απευθείας αναθέσεις συνεχίστηκαν επί χρόνια, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν και ΚΤΕΛ και από άλλες περιοχές της χώρας, μέχρι το 2023, που ξεκίνησαν διαδικασίες προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος επίσης χαρακτηρίστηκε από δυστοκία.

Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, ο ΟΑΣΑ ανέθεσε με απευθείας σύμβαση στα ΚΤΕΛ Αττικής (σε συνεργασία και με επαρχιακά ΚΤΕΛ) την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου σε περίπου 60 περιαστικές και τοπικές γραμμές με 200 οχήματα, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το δίκτυο της ΟΣΥ. Οι απευθείας αναθέσεις συνεχίστηκαν επί χρόνια, ενώ στο παιχνίδι μπήκαν και ΚΤΕΛ και από άλλες περιοχές της χώρας, μέχρι το 2023, που ξεκίνησαν διαδικασίες προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού, ο οποίος επίσης χαρακτηρίστηκε από δυστοκία. Αύγουστος 2024 – οκταετής παραχώρηση 63 γραμμών μέσω διαγωνισμού: Έπειτα από διεθνή διαγωνισμό και αλλεπάλληλες παρατάσεις των απευθείας αναθέσεων του 2020, υπογράφηκε οκταετής σύμβαση με την ιδιωτική «Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής», η οποία ξεκίνησε δρομολόγια στις 26 Αυγούστου 2024, αναλαμβάνοντας 63 περιαστικές γραμμές (μέσω «κλωνοποιήσεων» οι γραμμές αυτές πλησιάζουν τις 75) σε Ανατολική και Δυτική Αττική, με προβλεπόμενο στόλο 211 νέων λεωφορείων.

Έπειτα από διεθνή διαγωνισμό και αλλεπάλληλες παρατάσεις των απευθείας αναθέσεων του 2020, υπογράφηκε οκταετής σύμβαση με την ιδιωτική «Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής», η οποία ξεκίνησε δρομολόγια στις 26 Αυγούστου 2024, αναλαμβάνοντας 63 περιαστικές γραμμές (μέσω «κλωνοποιήσεων» οι γραμμές αυτές πλησιάζουν τις 75) σε Ανατολική και Δυτική Αττική, με προβλεπόμενο στόλο 211 νέων λεωφορείων. Νοέμβριος 2026 – νέος διαγωνισμός επέκτασης των ιδιωτών σε 12 αστικές γραμμές: Ο ΟΑΣΑ μόλις την περασμένη Παρασκευή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νέο σχέδιο για την παραχώρηση σε ιδιώτες επιπλέον 12 αστικών λεωφορειακών γραμμών, αυτή τη φορά για 10 χρόνια. Η νέα σύμβαση παραχώρησης συγκοινωνιακού έργου, θα προκύψει από τη διακήρυξη που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση και μεταξύ άλλων, προβλέπει:

Ο ΟΑΣΑ μόλις την περασμένη Παρασκευή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση νέο σχέδιο για την παραχώρηση σε ιδιώτες επιπλέον 12 αστικών λεωφορειακών γραμμών, αυτή τη φορά για 10 χρόνια. Η νέα σύμβαση παραχώρησης συγκοινωνιακού έργου, θα προκύψει από τη διακήρυξη που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση και μεταξύ άλλων, προβλέπει: Αμοιβή 203,2 εκατομμυρίων ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και προαίρεσης 10%, με διάρκεια σύμβασης τα 10 χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο που θα αναλάβουν οι ιδιώτες είναι η εκτέλεση 12 λεωφορειακών γραμμών με 81 οχήματα, εκ των οποίων τα 63 πρέπει να είναι μήκους 12 μέτρων και τα 18 αρθρωτά μήκους 18 μέτρων.

με 81 οχήματα, εκ των οποίων τα 63 πρέπει να είναι μήκους 12 μέτρων και τα 18 αρθρωτά μήκους 18 μέτρων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, τα οχήματα αυτά πρέπει να είναι καινούργια, αλλά όχι από την… αρχή, καθώς «η δρομολόγηση των καινούργιων λεωφορείων θα διασφαλιστεί εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης»!

Σημειώνεται, ότι μέχρι και σήμερα, δεν έχει υπάρξει δημόσια αποτίμηση – λογοδοσία για την ποιότητα του έργου που προσφέρουν οι ιδιώτες από το 2020 στις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής.

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι τα εκτελούμενα δρομολόγια παραμένουν ελλειμματικά, οι υποδομές που προβλέπονταν από τις συμβάσεις (αμαξοστάσια, κέντρα συντήρησης κ.λπ.) ουδέποτε ολοκληρώθηκαν – αδειοδοτήθηκαν στην ώρα τους, ενώ ακόμα και τώρα δεν έχουν εκπληρωθεί οι προβλέψεις των συμβάσεων για το προσωπικό ασφαλείας και τον στόλο των οχημάτων.

Προβληματική

Η εποπτεία των δρομολογίων που εκτελούνται από ιδιώτες, σύμφωνα με στελέχη του ΟΑΣΑ, απεδείχθη τα προηγούμενα χρόνια προβληματική, ενώ ουδέποτε δημοσιεύτηκαν στοιχεία για το πόσα πραγματικά εκτελούνται, πόσα… χάνονται και για ποιο λόγο.

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Ενδεικτικό της όλης κατάστασης είναι ότι ενώ το 2026 οδεύει στη λήξη του, δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί τα πεπραγμένα του ΟΑΣΑ για το έτος 2025.

Το 2025 ήταν η πρώτη χρονιά στην οποία η ιδιωτική κοινοπραξία λειτούργησε επί 12μηνο, αλλά ο ΟΑΣΑ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα πεπραγμένα του, από τα οποία θα φανούν και οι δείκτες υλοποίησης των δρομολογίων από τους ιδιώτες.

Παρ’ όλα αυτά, λένε τα ίδια στελέχη, το δίκτυο που εκχωρείται σε ιδιώτες όχι μόνο αυξάνεται, αλλά από το περιαστικό δίκτυο δρομολογίων τα ιδιωτικά λεωφορεία ετοιμάζονται τώρα να μπουν στο κυρίως αστικό δίκτυο – φιλέτο του ΟΑΣΑ.