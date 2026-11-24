Σ’ ένα τοπίο μη ελέγξιμο [αταξίας, ανισορροπίας και ασυνέχειας], το οποίο προκάλεσαν πόλεμοι και οικονομική κρίση, προκύπτουν αυτοπαθή ρίσκα και ετεροπαθείς κίνδυνοι, οι οποίοι προφανώς δεν είναι δίκαια και ισότιμα κατανεμημένοι και προφανέστατα σημαίνουν διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικό πλαίσιο [χρόνου και χώρου].

Το ρίσκο το αναλαμβάνουμε ενώ τον κίνδυνο τον υφιστάμεθα, αλλά η υποκειμενική αίσθηση του επερχόμενου «κακού» μοιάζει να είναι κοινή.

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Ανάμεσά τους ένα κενό προσωπικής, συλλογικής κρίσης πανικού και στις άκρες εμπαθείς και απαθείς τύποι, οι οποίοι αντί να προετοιμάζονται για την Επόμενη Μέρα αναμασάνε τσιτάτα της Προηγούμενης Νύχτας.

Ανιστόρητοι και υστερικοί συναντιώνται [όπως παλαιότερα οι Αγανακτισμένοι της Πλατείας] για να θέσουν άκαιρα [ψευτο]διλήμματα σε σχέση με το μέλλον της Δημοκρατίας. Από κοντά ακολουθούν οι μαϊντανοί των ΜΜΕ οι οποίοι, στο ένα πάνελ ή στο άλλο, από οικονομολόγοι γίνονται εσχατολόγοι.

Όσον αφορά τους διανοούμενους, αυτοί πάλι κρύβονται πίσω από χρησμούς. Εκείνοι δεν ήσαν που μας ντοπάρανε με τη μετανεωτερική διακινδύνευση; Τώρα τι επικαλούνται για την αδυναμία της γνώσης τους περί της ουσίας της ζωής και των όντων;

Η [εμπόλεμη;] κρίση θα περάσει αφήνοντας στίγματα, όχι μόνο στην Οικονομία, αλλά και στους «καλομαθημένους Νεοέλληνες», οι οποίοι στο Σύνταγμα διαβάζουν μόνο τα άρθρα για τα δικαιώματα και ποτέ τα άρθρα για τις υποχρεώσεις των πολιτών.

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Η αισθητική και η ηθική του ατομικού φόβου υπερέβησαν κατά πολύ τις πρότερες – δήθεν «προοδευτικές» – αγωνίες μας και το κυτίον [kit], με τις ανάλογες φαντασιώσεις καταστροφής, θ’ αναγορευτεί σιγά σιγά σε εθνικό ζήτημα επιβίωσης καλών/κακών, δεξιών/αριστερών, πλουσίων/φτωχών. Θα διδαχθούμε άραγε κάτι από αυτή την κρίση ανασφάλειας;

Επί της ουσίας, δεν νομίζω.

Επί της διαδικασίας [αρεστής ίσως στους συνωμοσιολόγους ή στους κρυπτόμενους νεοσωτήρες], βλέπω πολλούς να διεκδικούν το καλό σενάριο και να χρεώνουν στους άλλους τις όποιες αρνητικές συνέπειες.

Η Δημοκρατία, η Παγκοσμιοποίηση, ο Πλανήτης σε κρίση.

Το πολιτικά εφικτό και το ηθικά ανέφικτο σε κρίση. Ο φόβος σε υποδόρια δράση. Πέραν των διακυβευόμενων εννόμων αγαθών και των δικαιωμάτων, τίθενται κι άλλα ευρύτερα ερωτήματα.

– Πρόκειται για μία εφάπαξ κρίση, για μία κυκλική κρίση ή για μία μόνιμη κάθετη κρίση, όπου η επ’ αόριστον ανασφάλεια καθιστά αφόρητη την καθημερινότητα;

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– Πώς περνάει «αναίμακτα» μία κοινωνία από το μακροεπίπεδο της καλής διαβίωσης στο μικροεπίπεδο της εν κινδύνω επιβίωσης;

Επειδή από τον Ψυχρό/Θερμό πόλεμο και τον Πυρηνικό/Ψυχολογικό πόλεμο έχουμε φτάσει σ’ ένα Βιολογικο-Τεχνολογικό πόλεμο, το Κράτος [Πρόνοιας;], αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οφείλουν να μην αφήσουν να δημιουργηθεί μία σκιώδης κοινωνία φόβου. Ουδείς όμως Έλληνας απολογητής ιδίων λαθών κι έκαστος εξ ημών τιμητής των άλλων.

Σ’ έναν κόσμο εκτός ελέγχου πολλοί Έλληνες δεν ζητάνε ελεγκτή αλλά [δικό τους] διαιτητή για να συνεχίσουν το ανεξέλεγκτο παιχνίδι τους.

Το Χάος γεννάει νέους νόμους συντήρησης και οι φοβισμένοι συσπειρώνονται γύρω από την εκάστοτε [πειστική ακόμα και πιεστική] εξουσία κι όχι γύρω από τους μελλοντολόγους ευτυχίας και τους γεφυροποιούς ανατροπής.

Η Αντιπολίτευση, στο σύνολό της, οφείλει να μελετήσει σοβαρά αυτή την παράμετρο, καθώς η κουλτούρα του φόβου θα παίξει ρόλο στις επικείμενες εκλογές

ΥΓ. Επειδή οι διάφοροι λοιμοί, σεισμοί και καταποντισμοί δεν αποτελούν παίγνια μιας ζαριάς κάποιου συνωμοτικού παιγνίου, ούτε κερδίζονται ή χάνονται εφάπαξ και διά παντός, καλό θα είναι η ελληνική Πολιτεία να προ-ετοιμάσει τους πολίτες για την αιφνίδια άφιξη ενός Νέου Κόσμου, όπου το «τα πάντα ρει» θα είναι ο κανόνας κι όχι η εξαίρεση.

Ο καθηγητής Γιάννης Πανούσης είναι πρώην υπουργός