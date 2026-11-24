Ντόρος μεγάλος γίνεται με αφορμή τη διαιτησία στο φετινό πρωτάθλημα. Όχι μόνο για το αν έπρεπε ή όχι να αποβληθεί ο Αντίνο (έπρεπε!) στο ματς του ΠΑΟ με τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, ούτε για το αν όφειλε ο Παπαπέτρου (θα ήταν η προφανής απόφαση!) να δείξει κόκκινη στον Ταμπόρδα στην αναμέτρηση του Τριφυλλιού με τον ΟΦΗ.

Αν πάμε και στη Νίκαια, το μέγα ερώτημα αφορά το γιατί αποβλήθηκε ο Νίκολιτς και δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ στην αναμέτρηση κόντρα στον ΠΑΟΚ.

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Τι ακριβώς έκανε ο Σέρβος προπονητής που μάλλον βγάζει έναν παραπάνω εκνευρισμό; Τι είπε ή τι δεν είπε και έκανε; Ο Νίκολιτς όντως τα είχε με τον Στρακόσα γιατί δεν πέταξε ο γκολκίπερ έξω την μπάλα προκειμένου να γίνει αλλαγή του Γιόβιτς και να μπει στο ματς ο Γκατσίνοβιτς.

Ναι, εδώ είναι ένα θέμα που αφορά όλη την ΑΕΚ γιατί υπό κανονικές συνθήκες οι ποδοσφαιριστές πρέπει να γνωρίζουν τους κανονισμούς και όσα κατά καιρούς διαφοροποιούνται. Ο Νίκολιτς, λοιπόν, είπε κάτι στον γκολκίπερ του;

Μήπως τον έβρισε και το άκουσαν αυτό οι διαιτητές; Ισως πάλι να πέρασε τα όρια του «κουτιού», να μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και εκεί να είναι το «γιατί» είδε την κόκκινη κάρτα. Και ο τέταρτος διαιτητής, ο Νταούλας ενημέρωσε τον Ματσούκα (πρώτος ρέφερι) σχετικά με όσα συνέβησαν.

Αυτά ως προς το συμβάν. Αλλά βέβαια υπάρχει και η λεγόμενη «δεύτερη ανάγνωση» του περιστατικού. Με τον Γιόβιτς να καθυστερεί για δεύτερη φορά φέτος να γίνει αλλαγή γιατί όπως όλοι θυμούνται, πριν από το τετ-α-τετ με την Καλαμάτα κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο παιχνίδι στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Άραγε, έγιναν συστάσεις ή… επιμορφωτικά μαθήματα στον Σέρβο κυνηγό;

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Του είπε κάτι ο Νίκολιτς ή λειτουργεί ο κόουτς στη λογική «τους αστέρες δεν τους αγγίζουμε»; Κακώς. Γιατί ένα λάθος μπορεί να φέρει ένα γκολ και όλα να γυρίσουν τούμπα. Αφήστε που δεν είναι και πολύ ωραίο ο οποιοσδήποτε να ρίχνει τόσο άγαρμπα την ευθύνη σε έναν παίκτη του. Τ

ο έκανε, για παράδειγμα, ο Γιοβάνοβιτς με τον Τζολάκη που τον άφησε εκτός στο ματς της εθνικής ομάδας με τη Σερβία, ασφαλώς γιατί θεώρησε πως ο τερματοφύλακας ευθυνόταν για τα επτά γκολ από την Ολλανδία. Κι όμως λάθεψε τότε ο Γιοβάνοβιτς. Και ευτυχώς που δεν έπεσε το ηθικό του Τζολάκη γιατί στο επόμενο παιχνίδι που έδωσε με τη Χαλ, επιβεβαίωσε αυτό που όλοι παραδέχονται: τούτη τη στιγμή είναι ο κορυφαίος «άσος» στην Πρέμιερ Λιγκ.