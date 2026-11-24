Στις 29 Οκτωβρίου οι «New York Times» αποκάλυψαν ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ, ο άνθρωπος που έχτισε την Nvidia, είχε σχέση με την Αλις Χουάνγκ.

Πρόκειται για στέλεχος της σιγκαπουριανής Megaspeed, την οποία οι αμερικανικές υπηρεσίες θεωρούν πράκτορα του κινεζικού υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας.

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Ο Ρούμπιο είχε συντάξει απόρρητο υπόμνημα και είχε ενημερώσει τον Τραμπ, μέσα μάλιστα στο Air Force One, καθ’ οδόν για την Κίνα.

Ο Χουάνγκ παραιτήθηκε. Ο Τραμπ αποφάνθηκε ότι η εθνική ασφάλεια «δεν τέθηκε σε κίνδυνο», ότι «εμείς κατασκοπεύουμε την Κίνα κι εκείνη εμάς» και πως κάθε όμορφη Κινέζα που έρχεται στη χώρα τη λένε κατάσκοπο. Χθες, ο Χουάνγκ επανήλθε στη θέση του, κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του Τραμπ.

Στις ΗΠΑ έχει προκληθεί σάλος. Ακόμη και Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων έχουν καλέσει τον Χουάνγκ σε ακρόαση, ενώ η υπόθεση ερευνάται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εισαγγελία της Καλιφόρνιας και το θέμα έχει αναδειχθεί ως εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Ξέρετε τι θα γινόταν αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα; Απολύτως τίποτα. Όταν στέλεχος της ΕΥΠ κατέθεσε μήνυση ζητώντας να ερευνηθεί αν έπεσε θύμα κατασκοπείας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν τον κάλεσε καν να καταθέσει, παρότι, ως στέλεχος που δεσμεύεται από αυστηρό απόρρητο, δεν θα μπορούσε να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία από μόνος του εξαρχής.

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Ο εισαγγελέας έκρινε από μόνος του ότι δεν υπήρξε διαρροή κρατικών απορρήτων και τέλος. Στην Ελλάδα, βλέπετε, ακούμε επί 4 χρόνια ότι κάτι ιδιώτες, ορισμένοι εξ αυτών αξιωματικοί εν αποστρατεία μιας άλλης χώρας, παρακολούθησαν το μισό υπουργικό, το μισό ΚΥΣΕΑ, στελέχη της ΕΥΠ και της ΕΛ.ΑΣ., τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον διευθυντή της ΓΔΑΕΕ. Δεν έγινε ούτε εσωτερική έρευνα για το τι εκτέθηκε.

Οι τέσσερις καταδικασμένοι σε πρώτο βαθμό για πλημμέλημα περιμένουν το Εφετείο κόβοντας βόλτες στο κέντρο της Αθήνας.

Οι Αμερικανοί τουλάχιστον σκανδαλίστηκαν. Τα μεγάλα ΜΜΕ τους τα πήραν όλα σοβαρά, όλα ανεξαιρέτως.

Εδώ όποιος επιμένει ότι είναι θέμα εθνικής ασφάλειας βαφτίζεται εμμονικός, ακόμη και από δημοσιογράφους.

Κι η μόλυνση του κινητού των μελών του ΚΥΣΕΑ βαφτίστηκε ιδιωτική διαφορά, κάτι μεταξύ θύματος και ισραηλινών επιχειρηματιών, σαν τη σχέση του Χουάνγκ με την Κινέζα αν ήταν ένα απλό κέρατο. Τη σκόνη μας τρώνε τα Αμερικανάκια.