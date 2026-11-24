Τρία νέα γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, «βραχιολάκι» για τους κακοποιητές και απολογισμό δράσης ανακοίνωσε η κυβέρνηση στα πλαίσια της επετειακής εκδήλωσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή»

Με τη λειτουργία τριών νέων γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην Αττική και συγκεκριμένα σε Κηφισιά, Νίκαια, Άγιο Παντελεήμονα από αύριο, παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου), και με τον σχεδιασμό για «βραχιολάκι» στους κακοποιητές, δηλαδή για ηλεκτρονική επιτήρηση του δράστη σε περιπτώσεις που δικαστική απόφαση απαγορεύει την προσέγγιση του θύματος, επιχειρεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τους μηχανισμούς προστασίας και παρακολούθησης τέτοιων υποθέσεων.

Για «σημαντικά βήματα» που έχουν γίνει στην τελευταία επταετία μίλησε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή εκδήλωση «Μαζί σπάμε τη σιωπή», που συνδιοργάνωσαν τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Οικογένειας, παραδεχόμενος ωστόσο «πρώτοι απ’ όλους εμείς θα αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι αρκετά» – ενδεικτικές οι αναφορές τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του υπουργού Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024.

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Η δευτεροβάθμια εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί για τις 15 Φεβρουαρίου 2027. «Ήταν, δυστυχώς, η καλύτερη απόδειξη ότι και τα συστήματα τα οποία μπορεί να είναι καλά σχεδιασμένα, τελικά μπορεί να μη λειτουργούν όπως τα φανταζόμαστε και να οδηγούν σε τέτοια τραγικά περιστατικά» είπε ο Πρωθυπουργός.

Προηγήθηκε η παραδοχή Χρυσοχοΐδη ότι «οφείλαμε να την είχαμε προστατέψει (…) Η γυναίκα που λέει φοβάμαι να γυρίσω στο σπίτι, έχει δικαίωμα στην προστασία εκείνη ακριβώς την ώρα (…) Ακόμα κι αν είναι τρεις το πρωί ή έχει ξαναέρθει στο τμήμα, ο φόβος της αξίζει την ίδια προσοχή κάθε φορά».

Ο υπουργός με την αποστροφή ότι «η ευθύνη για τη βία ανήκει ολόκληρη σε εκείνον που την ασκεί και όχι σε εκείνη που τη βιώνει», αναφέρθηκε και στη Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό η οποία είχε το θάρρος να ζητήσει να γίνει δημόσια η δίκη των κακοποιητών της. Νωρίτερα, μέσω του MegaNews 104.6 ο υπουργός σημείωσε ότι καθημερινά «φτάνουν στην Αστυνομία περίπου 60 καταγγελίες».

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Σύμφωνα με τον απολογισμό δράσεων, όπως παρουσιάστηκε χθες, έχουν συσταθεί σε όλη την Ελλάδα 63 γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας (θα γίνουν 66 μέσα στην εβδομάδα), έχουν εγγραφεί σχεδόν 12.000 γυναίκες στην εφαρμογή άμεσης ειδοποίησης «Panic Button» (κουμπί πανικού), έχουν εκπαιδευτεί 21.000 αστυνομικοί, ενώ στο πλέγμα δράσεων εντάσσονται οι 20 ξενώνες φιλοξενίας (μόνο φέτος έχουν προσφέρει στήριξη σε 400 γυναίκες και παιδιά), η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900 κ.λπ.

«Να ενθαρρύνουμε περισσότερες γυναίκες να εγκαταστήσουν το “Panic Button”» σημείωσε ο Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι κάθε γυναίκα που απευθύνεται σε εξειδικευμένο γραφείο της ΕΛ.ΑΣ. «πρέπει να αισθάνεται ότι έχει έναν άνθρωπο που θα την ακούσει (…) αυτό είναι το κράτος το οποίο στέκεται δίπλα στους πολίτες, αυτό οικοδομούμε και αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα να το κάνουμε καλύτερο».

Μιλώντας για στοίχημα που δεν είναι μόνο θέμα του κράτους και της Αστυνομίας, «είναι θέμα ολόκληρης της κοινωνίας», στάθηκε και στην ανάγκη περαιτέρω ευαισθητοποίησης των πολιτών.